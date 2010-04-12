ابوعبدالله‌ غلام‌الله در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: در سفر به جمهوری‌اسلامی به دعوت دکتر مهدی مصطفوی مشاور رئیس جمهور اسلامی ایران و ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سعی داریم روابط فرهنگی دینی را به‌طور کلی تبادل نظر کنیم.

وزیر اوقاف الجزایر تصریح کرد: شهر نیشابور شهری است که علمایی از تمام جهان اسلام، از مغرب و الجزایر و سایر کشورهای دیگر به اینجا می‌آمدند و دارای شخصیت‌های بزرگی همچون امام محمد غزالی است.

وی ادامه داد: در سفر به جمهوری اسلامی با تعداد زیادی از علما و اندیشمندان ایرانی آشنا شدم و سعی دارم به دوستان الجزایر بگویم که دوستانی در ایران و نیشابور دارند؛ دوستانی که دوستشان دارند و برایشان احترام قائلند.

وی اظهار داشت: شهر نیشابور را شهری پر از آثار تاریخی گرانبها دیدم که دارای شخصیت‌های عظیمی است که هریک در جهان اسلام دارای ارزش هستند.

وزیر اوقاف الجزایر تاریخ نیشابور را تاریخی پرعظمت و شکوه برای امت اسلامی دانست و گفت: در این شهر آثار تاریخی در حال مرمت و بازسازی است و باید برای حفظ این آثار تلاش شود.

غلام‌الله، وجود انقلاب اسلامی و رهبری امام‌خمینی‌(ره) را احیاگر هویت تاریخی ایران اسلامی دانست.

