رشد متوسط سالانه 6.7 درصدی کیفیت خودروهای سواری

به گزارش خبرگزاری مهر، این گزارش همچنین بیانگر رشد متوسط سالانه به ترتیب برای گروه وانت 6/10 درصد ، اتوبوس و مینی بوس 9/6 درصد و کامیون وکامیونت 6/7 درصد است.

امیر حسین قناتی مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران درباره کاهش میزان آلایندگی خودروها گفت : آزمون های مرتبط بر روی خودروها از سال 1379 آغاز شد و تا پایان سال 1388 بیش از 8000 خودرو نمونه توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مورد آزمون قرارگرفته اند و نتایج حاصله نشان از کاهش در سرانه آلاینده منواکسید کربن از مقدار29/15 گرم بر کیلومتر در سال 1378 به حدود 9 گرم بر کیلومتر در سال 1381، 7 گرم بر کیلومتر در سال 1382، 35/1 گرم بر کیلومتر در سال 1384 و نهایتاً 1/1 گرم در سال 1388 دارد.

همچنین کاهش سرانه آلاینده اکسید ازت و هیدرو کربن نسوخته( HC+NOX ) خروجی از خودروها از مقدار 38/5 گرم بر کیلومتر برای هر خودرو تولیدی در سال 1378 به حدود 2 گرم بر کیلومتر در سال 1382، 5/1گرم بر کیلومتر در سال 1383، 38/0 گرم بر کیلومتر در سال 1384 و کمتر از 3/0 گرم بر کیلومتر در سال 1388 رسیده است که اگر این ارقام در حجم افزایشی تولیدات کشور اعمال گردد نشان می دهد که آلاینده های خروجی پس از اجرای این قوانین زیست محیطی جمعاٌ حدود 75درصد کاسته شده اند.

به گفته قناتی در این حوزه همچنین اعمال مقررات موجب دستیابی بیش از 85 درصد خودروهای سنگین دیزلی به استانداردهای یورو 2 و یورو 3 گردیده است. ضمن آنکه تبعیت از استانداردهای آلایندگی موجب حذف سرب از بنزین، توقف تولید خودروهای آلاینده، اجرای استاندارد آلایندگی موتورسیکلت ها و پیگیری و نظارت مستمر بر وضعیت آلایندگی خودروهای تولیدی شده است.

مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران خاطرنشان کرد همچنین در این راستا با اعمال سیاستها واستانداردهای مصوب درخصوص میزان مصرف سوخت سرانه مصرف از 4/8 لیتر در هر 100کیلومتر درسال 1382 به 57/7 لیتر در هر 100 کیلومتر درسال 1388 کاهش یافته است.

قناتی تصریح کرد : علیرغم اقدامات انجام شده و باتوجه به اینکه استاندارد جاری کشور یورو 3 می باشد، این استاندارد هنوز با استانداردهای روز دنیا (محدوده یورو 5 و 6) فاصله دارد، لذا ضروریست برنامه های زمان بندی میان مدت جهت کاهش این فاصله با استانداردهای جهانی تعیین گردد و نظارت های مستمر مربوطه بیش از پیش ادامه یابد.

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران متولی نظارت، ارزیابی و ارائه گزارش های لازم به مبادی ذیربط در حوزه های مختلف کیفیت درصنعت است.