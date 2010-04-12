راه اندازی جامع ترین بانک اطلاعاتی علوم زیستی کشور در تبریز

جواد محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: جامع ترین بانک اطلاعاتی الکترونیکی علوم زیستی کشور به منظور دسترسی آسان و قابل استناد به آخرین مراجع علوم زیستی راه اندازی شده است.

وی اظهار داشت: این بانک اطلاعاتی شاخه های مختلفی از علوم زیستی همچون داروشناسی، فیزیولوژی، سم شناسی، آسیب شناسی، علوم تشریحی، طب مکمل و گیاهان دارویی، بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی را شامل می شود.

وی از وجود فیلم های آموزشی در کنار سایر امکانات این بانک اطلاعاتی خبر داد و خاطرنشان کرد: این بانک نرم افزاری علاوه بر این شاخه ها در فازهای بعدی به نرم افزارها و مرجع های مورد نیاز نخبگان و محققان در شاخه های دیگر علوم زیستی مجهز خواهد شد.

محمودی ادامه داد: این بانک اطلاعاتی در برخی از شاخه ها همچون داروشناسی دارای کامل ترین مراجع موجود می باشد که در دانشگاه های معتبر داخل و خارج از کشور تدریس می شوند.

وی استفاده از این نرم افزار را برای محققان و پژوهشگران کاملا رایگان اعلام کرد و گفت: این بانک اطلاعاتی کار محققان را برای انجام پژوهش ها و دسترسی به مراجع معتبر علمی به روز، تسریع و تسهیل کرده است.

مسئول بانک نرم افزاری علوم زیستی مرکز نخبگان اظهار داشت: مطالعات اولیه و جمع آوری بانک اطلاعاتی بر حسب نیاز کارگروه از شش ماه پیش با همکاری دکتر صدیق اعتقاد دبیر کارگروه علوم زیستی، اعضای این کارگروه و مرکز نخبگان شهید فهمیده غرب کشور آغاز شد.

محمودی افزود: در جمع آوری و تدوین این اطلاعاتی از آخرین ویرایش های مراجع موجود استفاده شده و در این بانک اطلاعاتی گنجانده شده است.

وی تاکید کرد: به روز رسانی مداوم این بانک اطلاعاتی در طول زمان از اولویت های مرکز نخبگان شهید فهمیده خواهد بود.