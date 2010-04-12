زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان این مطلب افزود: اوباما در حالی که قرار داد کاهش سلاح هسته ای را با روسیه منعقد می کرد ، علیه جمهوری اسلامی ایران تهدید به کاربرد سلاح هسته ای می کند و این خود نشان می دهد که حسن نیتی در آمریکا وجود ندارد.



این نماینده مردم تهران تهدید ایران از سوی امریکا را نشان دهنده ماهیت پلید این کشور عنوان کرد و گفت: نگهداری کلاهک های اتمی هزینه های بسیاری را به امریکا و روسیه تحمیل کرده و کاهش این کلاهک ها و همچنین از رده خارج کردن برخی از سلاح های اتمی تاریخ گذشته درحقیقت تلاش برای کاهش هزینه نگهداری تعدادی از کلاهک های بی مصرف است.



وی با اشاره به برگزاری کنفرانس خلع سلاح هسته ای در تهران گفت: جمهوری اسلامی ایران با برگزاری این کنفرانس اراده خود را برای خلع سلاح جهانی نشان داده و در ضمن صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای خود را نشان می دهد.



الهیان افزود: این اجلاس همچنین می تواند سرآغاز خوبیی برای تدوین کنوانسیون خلع سلاح جهانی بدون تبعیض باشد.



وی خلع سلاح هسته ای و کشتار جمعی را یک مطالبه عمومی در جهان عنوان کرد و گفت:یکی از عوامل اقبال عمومی در امریکا به اوباما وعده وی برای خلع سلاح بود در حالیکه تهدید اخیر ایران از سوی وی برای بسیاری تعجب برانگیز و حاکی از عدم صداقت در شعار های او بوده است.



عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان با اشاره به تنظیم شکایتی از سوی نمایندگان مجلس برای این تهدید اوباما گفت: مخاطب تهدید امریکا برای استفاده از سلاح هسته ای علیه جمهوری اسلامی تنها شامل ایران نبوده و این اقدام می تواند علیه هر کشور دیگری نیز باشد لذا برای چنین تهدیدی باید جامعه جهانی واکنش نشان داده و ضمن اعتراض نسبت به این مواضع امریکا ، سخنان اوباما نیز باید محکوم شود.