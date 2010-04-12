حنطه به تیم فوتبال پیام کم لطفی کرده است

محمود صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: زمانیکه علی حنطه بعنوان سرمربی پیام فعالیت می کرد در تیم شاهد حضور افرادی بودیم که به واقع هیچ مسئولیتی در قبال باشگاه نداشتند و فقط به حاشیه های این تیم دامن می زدند.

مالک باشگاه پیام خراسان تصریح کرد: حنطه برای این تیم زحمت های زیادی کشیده است اما باید قبول کنیم که ایشان به سبز پوشان پیام کم لطفی کردند چرا که از مدتها قبل شاهد بودیم که علاقه زیادی برای حضور در کنار تیم نداشتند.

وی با بیان اینکه سرمربی فعلی پیام تحولی شگرف را در بین بازیکنان ایجاد کرده است گفت: خوشبختانه با ورود داوود مهابادی به تیم، شرایط بهتر از گذشته شده است و بازیکنان با همت و کار مضاعف راه صعود به دسته بالاتر را در پیش گرفته اند و ما نیز امیدواریم که بار دیگر به یاری خداوند و الطاف امام رضا (ع) به لیگ برتر باز گردیم.

صفایی در خصوص انتقاداتی که برخی از اهالی فوتبال خراسان رضوی به پیام دارند خاطر نشان کرد: اگر آقایان روزهایی که بازیکنان این تیم حتی البسه ورزشی و همچنین وسیله ایاب و ذهاب در اختیار نداشتند را به یاد بیاورند اینگونه صحبت ها را مطرح نمی کنند زیرا باید منصفانه شرایط را دنبال کنیم و با غرض ورزی به فرافکنی و حاشیه سازی نپردازیم.

وی اظهار داشت: قصد خود نمایی ندارم اما باید بگویم که تا به امروز بیش از یک میلیارد تومان در جهت پیشرفت و اعتلای تیم هزینه کرده ام و مطمئن باشید که به خاطر شادی هواداران و مردم بزرگوار مشهد هم که شده برای رشد این تیم خرج خواهم کرد زیرا معتقدم کمک به ورزش، یاری رساندن به جوانان است.

