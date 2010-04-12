تولید نمایش تلویزیونی "باد نابلد" در تبریز

علیرضا مصرپور، تهیه کننده و کارگردان این نمایش تلویزیونی، در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایش تلویزیونی اوضاع به هم ریخته یک شرکت سرمایه گذاری را نشان می دهد که موجب بروز مشکلاتی شده و مدیرعامل با کمک وکیل این شرکت در صدد حل مشکلات آن می شوند.

وی افزود: مراحل پیش تولید و تصویر برداری این نمایش تلویزیونی در عرض یک ماه انجام گرفته و پس از طی مراحل تدوین و صداگذاری کار تولید آن به اتمام رسیده است.

مصرپور ادامه داد: این فیلم با همکاری امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، انجمن فیلم استان، خانه تئاتر تبریز و شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران شهر تهیه شده است.

در این نمایش تلویزیونی که نویسندگی آن نیز برعهده علیرضا مصر پور بوده، محمدرضا چرختاب، ساناز نظری و مرتضی رضایی نقش آفرینی کرده اند.

امیررضا مغربی، مشاور طرح، ناصر پزشکی، مجری طرح، فرناز عافی، منشی صحنه، علی آبپاک و حسن درگه بند، تصویربرداران، حمید سلیمانی، صدابردار و ایرج قادرزاده مدیر تولید از جمله عوامل تولید این نمایش تلویزیونی می باشند.

فیلم های تلویزیونی "پری" و "بعد از نیمه شب" و چندین فیلم کوتاه از جمله کارهای قبلی این کارگردان جوان تبریزی می باشد.