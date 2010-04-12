رقابتهای سراسری پل ماکارونی در دانشگاه سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این رقابتها صبح دوشنبه با حضور بیش از 300 نفر از دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد کشور در قالب 80 تیم در دانشگاه سمنان آغاز شد.

رئیس پژوهش سرای دانشجویی دانشگاه سمنان در حاشیه آغاز این رقابتها در جمع خبرنگاران گفت: این رقابت ها در دو بخش نمایشگاهی و عملی اجرا می شود.

سید حسن موسوی با اشاره به اینکه این رقابت ها پیش از این به صورت استانی برگزار می شد، گفت: برای برگزاری این رقابت ها 100 تیم آمادگی خود را اعلام داشتند که کمیته داوران جواز حضور 80 تیم را صادر کرد.

وی با بیان اینکه مرحله بارگذاری این رقابت ها عصر دوشنبه در تالار امیرکبیر سمنان برگزار می شود، گفت: در قسمت عملی و بارگذاری پل های ساخته شده تحت بار قرار گرفته و مقاومت آنها سنجیده می شود .

موسوی ادامه داد: در رقابت های نمایشگاهی تصاویر و تابلوهای پل های طراحی شده ارائه و داوران و دانشجویان با رای و نظر خود زیباترین پل ماکارونی را انتخاب و معرفی می کنند.

رئیس پژوهش سرای دانشجویی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: پل های برتر بر حسب مقاومت و تحملی که در برابر فشار وارده دارند انتخاب و معرفی می شوند که سه تیم برتر و زیبا ترین پل در این رقابت ها انتخاب و هدایای نقدی دریافت می کنند.