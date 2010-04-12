رهبر کاتولیکها و بودائیان درگذشت رئیس جمهوری لهستان را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دالایی‌لاما رهبر معنوی بودائیان تبت در نامه‌ای به دونالد تاسک نخست وزیر لهستان به مردم لهستان برای از دست دادن رئیس جمهوری به همراه همسرش و 130 نفر دیگر در یک سانحه هوایی در خاک روسیه تسلیت گفت.

رهبر بودائیان تبت در این نامه با یادآوری دیدار خود با لخ کاچینسکی رئیس جمهوری لهستان هنگام دیدار از این کشور از تلاشهای رئیس جمهور فقید در راه آرمان آزادی، دمکراسی و حقوق بشر تجلیل کرد.

دالایی‌لاما و لخ کاچینسکی در سالهای 1993، 2000، 2008 و 2009 دیدار کردند. دالایی‌لاما در ژوئیه 2009 عنوان شهروند افتخاری پایتخت لهستان را دریافت کرد و از دانشگاه جیجلونین لهستان نیز مدرک دکترای افتخاری دریافت کرده است.

پاپ بندیکت شانزدهم نیز دیروز پس از سانحه سقوط هواپیما که رئیس جمهور لهستان و سایر مقامات بلند پایه رسمی در آن جان خود را از دست داده به مردم لهستان تسلیت گفت و یادآور شد که برای قربانیان این حادثه دعا می کند.

بندیکت در گفتگو با مردمی که در اقامتگاه تابستانی وی جمع شده بودند به زبان لهستانی درباره علت سفر رئیس جمهوری لهستان به روسیه سخنرانی کرد و گفت: صمیمانه تسلیت می‌گویم و به شما اطمینان می‌دهم که دعاهای من با قربانیان و در حمایت از ملت لهستان خواهد بود.

وی همچنین گفت که دیروز یکشنبه در تقویم عبادی کلیسا روز تقدیس خواهر فاستینا کوالسکا راهبه قرن بیستمی بوده که برای مؤمنان لهستانی و همچنین پاپ فقید لهستان حائز اهمیت بود.