اولین نمایشگاه بین المللی عکس کودک در گناباد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، پروانه حسین زاده ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه افزود: دراین نمایشگاه 125 اثر از هنرمندان کودک و نوجوان سراسر کشور در معرض دید عموم قرار گرفته است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گناباد گفت: آثار این هنرمندان کودک و نوجوان با موضوعات کودک، طبیعت و زندگی که با استقبال کثیر بازدید کنندگان در مرحله نخست رو به رو شده است.

وی افزود: عکسهای این نمایشگاه در پایان به کشور قرقیزستان منتقل و در آن کشور به نمایش گذاشته می شود.

حسین‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه که در محل سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد در حال برگزاری است تا 27 فروردین ماه سال جاری صبح و بعد از ظهر دایر خواهد بود.



