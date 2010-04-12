  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۴۱

اولین نمایشگاه بین المللی عکس کودک در گناباد گشایش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گناباد گفت: اولین نمایشگاه بین المللی عکس کودک از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان گناباد گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، پروانه حسین زاده ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه افزود: دراین نمایشگاه 125 اثر از هنرمندان کودک و نوجوان سراسر کشور در معرض دید عموم قرار گرفته است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گناباد گفت: آثار این هنرمندان کودک و نوجوان با موضوعات کودک، طبیعت و زندگی که با استقبال کثیر بازدید کنندگان در مرحله نخست رو به رو شده است.

وی افزود: عکسهای این نمایشگاه در پایان به کشور قرقیزستان منتقل و در آن کشور به نمایش گذاشته می شود.

حسین‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه که در محل سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد در حال برگزاری است تا 27 فروردین ماه سال جاری صبح و بعد از ظهر دایر خواهد بود.


 
کد مطلب 1062343

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها