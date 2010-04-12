به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین سلیمی باهر پیش از ظهر دوشنبه در نشست با فرماندار شهرستان اسکو اظهار داشت: در سال‌جاری نیز در شهرهای اسکو، سهند، هریس و خسروشهر اقدام به راه‌اندازی چهار مرکز برای کودکان و نوجوانان می‌شود.

وی با اشاره به افتتاح چهار مرکز جدید کانون در سال گذشته افزود: با آغاز به کار این مراکز در شهرهای تبریز، چاراویماق و ورزقان، تعداد مراکز کانون در استان به 30 مرکز رسیده است.

سلیمی‌باهر با به اشاره فعالیتهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: در سال گذشته در کنار فعالیت‌های جاری مراکز کانون،10 عنوان جشنواره، 30 عنوان نمایشگاه و 40 عنوان ویژه برنامه نیز در مناسبت‌های مختلف سال برای کودکان و نوجوانان برگزار شده است.

وی افزود: کسب موفقیت‌های بین‌المللی و کشوری توسط اعضا و مربیان کانون نشان‌دهنده توان و استعداد کودکان و نوجوانان استان است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی گفت: با همکاری فرمانداری اسکو، نخستین مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این شهرستان احداث می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد که با احداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرستان اسکو همچنین شهرستان هریس، تمام شهرهای استان دارای مرکز کانون شوند.

فرماندار اسکو نیز با بیان اینکه کودکان و نوجوانان این شهرستان نیازمند ایجاد فضاهای فرهنگی نظیر مراکز کانون هستند، حمایت همه جانبه فرمانداری اسکو را از این موضوع اعلام کرد و مقرر شد با واگذاری زمینی به مساحت سه هزار مترمربع، در آینده نزدیک نخستین مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرستان اسکو احداث شود.

سال گذشته نیز با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر جدید سهند، زمینی به وسعت سه هزار متر برای راه‌اندازی مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اختیار کانون استان قرار گرفته است که با تامین اعتبارات لازم عملیات احداث آن در سال‌جاری آغاز می‌شود.