  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۳ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۵۹

راه‌اندازی چهار مرکز کانون پرورش فکری کودکان در شهرهای آذربایجان شرقی

راه‌اندازی چهار مرکز کانون پرورش فکری کودکان در شهرهای آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی از راه‌اندازی چهار مرکز برای کودکان و نوجوانان در شهرهای استان در سال‌ جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین سلیمی باهر پیش از ظهر دوشنبه در نشست با فرماندار شهرستان اسکو اظهار داشت: در سال‌جاری نیز در شهرهای اسکو، سهند، هریس و خسروشهر اقدام به راه‌اندازی چهار مرکز برای کودکان و نوجوانان می‌شود.

وی با اشاره به افتتاح چهار مرکز جدید کانون در سال گذشته افزود: با آغاز به کار این مراکز در شهرهای تبریز، چاراویماق و ورزقان، تعداد مراکز کانون در استان به 30 مرکز رسیده است.

سلیمی‌باهر با به اشاره فعالیتهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: در سال گذشته در کنار فعالیت‌های جاری مراکز کانون،10 عنوان جشنواره، 30 عنوان نمایشگاه و 40 عنوان ویژه برنامه نیز در مناسبت‌های مختلف سال برای کودکان و نوجوانان برگزار شده است.

وی افزود: کسب موفقیت‌های بین‌المللی و کشوری توسط اعضا و مربیان کانون نشان‌دهنده توان و استعداد کودکان و نوجوانان استان است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی گفت: با همکاری فرمانداری اسکو، نخستین مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این شهرستان احداث می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد که با احداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرستان اسکو همچنین شهرستان هریس، تمام شهرهای استان دارای مرکز کانون شوند.

فرماندار اسکو نیز با بیان اینکه کودکان و نوجوانان این شهرستان نیازمند ایجاد فضاهای فرهنگی نظیر مراکز کانون هستند، حمایت همه جانبه فرمانداری اسکو را از این موضوع اعلام کرد و مقرر شد با واگذاری زمینی به مساحت سه هزار مترمربع، در آینده نزدیک نخستین مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرستان اسکو احداث شود.

سال گذشته نیز با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر جدید سهند، زمینی به وسعت سه هزار متر برای راه‌اندازی مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اختیار کانون استان قرار گرفته است که با تامین اعتبارات لازم عملیات احداث آن در سال‌جاری آغاز می‌شود.

کد مطلب 1062353

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها