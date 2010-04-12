به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با اختصاص اعتبارات بسیار خوب و قابل توجه برای بخش فرهنگ استان قم، مسئولیت همه دستاندرکاران حوزه فرهنگ سنگینتر شده است.
وی ادامه داد: رئیس محترم جمهوری با اختصاص این اعتبار به وظیفه خود برای مظلومیتزدایی از بخش فرهنگ عمل کرده است و این مدیران و کارشناسان فرهنگی هستند که میبایست دین خود را به حوزه فرهنگ ادا کنند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم تصریح کرد: رویکرد فرهنگی دکتر احمدینژاد در دولت دهم هم ستودنی است و هم نویدی است برای نهادهای فرهنگی که با استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود استان قم به خصوص حوزه عظیم علمیه، تغییر و تحول اساسی را در عرصه فرهنگ دینی و فرهنگ عمومی جامعه اسلامی ایجاد کنند.
حجتالاسلام اسکندری مظلومیتزدایی از فرهنگ دینی را نیازمند همت مضاعف و ارائه برنامههای کارآمد دانست و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی با بهرهمندی از کارشناسان توانمند و باتجربه میتواند در زمینه چارهاندیشی برای رفع مشکلات و موانع فرهنگی در استان، بلکه در سراسر کشور نقش بسزایی ایفا کند.
وی ادامه داد: رویکرد سازمان تبلیغات اسلامی بیش از آنکه اجرایی باشد، مطالعاتی، برنامهریزی و نظارتی حوزه فرهنگ دینی است از این رو از تشکلهای خودجوش مردمی که خالصانه در حوزه فرهنگ دینی فعالیت میکنند خواست که با ارتباط هر چه بیشتر با این سازمان، از توان مطالعاتی و کارشناسی این مجموعه بهره بگیرند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با پیشنهاد به مسئولان اجرایی استان، از آنها خواست تا با تشکیل کمیتهای از صاحبنظران فرهنگی از فرصت به وجود آمده در جهت استفاده بهینه از اعتبارات تخصیصیافته، نهادها و دستگاههای فرهنگی را کمک کنند و تلاش شود با این اعتبارات به زیرساختهای فرهنگی بیشتر توجه شود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با اشاره به افزایش اعتبارات فرهنگی این استان گفت: امسال زمینه انجام فعالیتهای فاخر فرهنگی در استان قم فراهم شده است و رویکرد سازمان تبلیغات اسلامی بیش از آنکه اجرایی باشد، برنامهای و نظارتی است.
