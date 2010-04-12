به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام عباس اسکندری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با اختصاص اعتبارات بسیار خوب و قابل توجه برای بخش فرهنگ استان قم، مسئولیت همه دست⁯اندرکاران حوزه فرهنگ سنگین⁯تر شده است.



وی ادامه داد: رئیس محترم جمهوری با اختصاص این اعتبار به وظیفه خود برای مظلومیت⁯زدایی از بخش فرهنگ عمل کرده است و این مدیران و کارشناسان فرهنگی هستند که می⁯بایست دین خود را به حوزه فرهنگ ادا کنند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم تصریح کرد: رویکرد فرهنگی دکتر احمدی⁯نژاد در دولت دهم هم ستودنی است و هم نویدی است برای نهادهای فرهنگی که با استفاده از ظرفیت⁯ها و پتانسیل⁯های موجود استان قم به خصوص حوزه عظیم علمیه، تغییر و تحول اساسی را در عرصه فرهنگ دینی و فرهنگ عمومی جامعه اسلامی ایجاد کنند.



حجت⁯الاسلام اسکندری مظلومیت⁯زدایی از فرهنگ دینی را نیازمند همت مضاعف و ارائه برنامه⁯های کارآمد دانست و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی با بهره⁯مندی از کارشناسان توانمند و باتجربه می⁯تواند در زمینه چاره⁯اندیشی برای رفع مشکلات و موانع فرهنگی در استان، بلکه در سراسر کشور نقش بسزایی ایفا کند.



وی ادامه داد: رویکرد سازمان تبلیغات اسلامی بیش از آنکه اجرایی باشد، مطالعاتی، برنامهریزی و نظارتی حوزه فرهنگ دینی است از این رو از تشکل⁯های خودجوش مردمی که خالصانه در حوزه فرهنگ دینی فعالیت می⁯کنند خواست که با ارتباط هر چه بیشتر با این سازمان، از توان مطالعاتی و کارشناسی این مجموعه بهره بگیرند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با پیشنهاد به مسئولان اجرایی استان، از آنها خواست تا با تشکیل کمیته⁯ای از صاحبنظران فرهنگی از فرصت به وجود آمده در جهت استفاده بهینه از اعتبارات تخصیص⁯یافته، نهادها و دستگاه⁯های فرهنگی را کمک کنند و تلاش شود با این اعتبارات به زیرساخت⁯های فرهنگی بیشتر توجه شود.