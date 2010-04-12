۲۳ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۵۱

کوتاهی شرکت ملی دخانیات در جلوگیری از فروش سیگار به افراد زیر 18 سال

همدان - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: شرکت ملی دخانیات ایران تا کنون اقدامی در راستای جلوگیری از فروش سیگار در معابر عمومی و به افراد زیر 18 سال انجام نداده است.

اکبر رنجبر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه باید 10 درصد کاهش در مصرف سیگار داشته باشیم و این در حالی است که این کاهش مصرف به همکاری های بین بخشی دستگاه های اجرایی مربوط می شود.

رنجبرزاده از تشکیل فراکسیون مبارزه با دخانیات در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این فراکسیون با هدف بررسی عوارض استعمال سیگار، نظارت بر تولید و توزیع سیگار توسط شرکت دخانیات، آسیب شناسی عوامل گرایش به مواد مخدر و پیشگیری از مصرف آن تشکیل شده است.

دبیر اجرایی فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس یادآور شد: ایجاد پشتوانه از سوی مجلس شورای اسلامی برای تخصیص اعتبارات ویژه مبارزه با دخانیات و کاهش استعمال آن در کشور از دیگر اهداف تشکیل این کمیسیون است.

کد مطلب 1062374

