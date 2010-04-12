چهارمین همایش تجلیل از اسطوره های ارتش فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمدرضا واحدی، معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش با اعلام این خبر گفت: همایش تجلیل از اسطوره های ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حرکت نمادین و به منظور تجلیل و قدردانی از حماسه آفرینی شخصیت هایی است که در تاریخ افتخارات این مرز و بوم خوش درخشیدند و نیز تکریم فرماندهان غیوری است که در سالهای حماسه و دفاع همچون شیران پرخروش برای دفاع از کیان مقدس ایران اسلامی ایثارگرانه ایستادند و حماسه آفریدند.
واحدی گفت: هرچند حضور ارزشمند یکایک رزمندگان اسلام در طول سالهای دفاع مقدس قابل تقدیرو ستایش است؛ اما با توجه به توان و بضاعتی که داریم در همایش تجلیل از اسطوره ها، سعی کردیم بیشتر از فرماندهان و شخصیت هایی تقدیر نمائیم که حضورشان در صحنه های نبرد هشت ساله اثرگذار و تعیین کننده بود. بطور مثال در نخستین همایش تجلیل از اسطوره های ارتش، امیر سرتیپ منوچهر کهتری معروف به امیر آبادان به دلیل نقش حساس و ارزنده اش در عملیات شکست حصر آبادان، در دومین همایش، امیر سرتیپ آذر فر به دلیل نقش مؤثرش در عملیات پیروزمندانه کربلای 7 و بازپس گیری ارتفاعات 19 25 و در سومین همایش امیر سرتیپ خلبان فرج الله براتپور، فرمانده عملیات حمله به اچ 3 که انجام این عملیات بی نظیر موجب بهت وحیرت کارشناسان نظامی دنیا شد؛ مورد تجلیل قرار گرفتند.
معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش افزود: در چهارمین همایش تجلیل از اسطوره های ارتش از امیر سرتیپ فرض الله شاهین راد و رزمندگان گردان 144 که حماسه ها و افتخارات فراوانی بویژه در ماه های اول جنگ تحمیلی خلق کردند و با عنوان شیرهای گردان 144 معروف هستند؛ تجلیل و قدردانی خواهیم کرد.
گفتنی است چهارمین همایش تجلیل از اسطوره های ارتش با حضور فرماندهان عالیرتبه ارتش و نیروهای مسلح و سخنرانی سردار سرتیپ پاسدار وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح فردا سه شنبه (24/1/89) از ساعت 10 صبح در محل مرکز همایشهای کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار خواهد شد.
نظر شما