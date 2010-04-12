چهارمین همایش تجلیل از اسطوره های ارتش فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمدرضا واحدی، معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش با ‏اعلام این خبر گفت: همایش تجلیل از اسطوره های ارتش جمهوری اسلامی ‏ایران به عنوان یک حرکت نمادین و به منظور تجلیل و قدردانی از حماسه ‏آفرینی شخصیت هایی است که در تاریخ افتخارات این مرز و بوم خوش ‏درخشیدند و نیز تکریم فرماندهان غیوری است که در سالهای حماسه و ‏دفاع همچون شیران پرخروش برای دفاع از کیان مقدس ایران اسلامی ‏ایثارگرانه ایستادند و حماسه آفریدند.‏

واحدی گفت: هرچند حضور ارزشمند یکایک رزمندگان اسلام در طول سالهای ‏دفاع مقدس قابل تقدیرو ستایش است؛ اما با توجه به توان و بضاعتی که ‏داریم در همایش تجلیل از اسطوره ها، سعی کردیم بیشتر از فرماندهان و ‏شخصیت هایی تقدیر نمائیم که حضورشان در صحنه های نبرد هشت ساله ‏اثرگذار و تعیین کننده بود. بطور مثال در نخستین همایش تجلیل از اسطوره ‏های ارتش، امیر سرتیپ منوچهر کهتری معروف به امیر آبادان به دلیل نقش ‏حساس و ارزنده اش در عملیات شکست حصر آبادان، در دومین همایش، ‏امیر سرتیپ آذر فر به دلیل نقش مؤثرش در عملیات پیروزمندانه کربلای 7 و ‏بازپس گیری ارتفاعات 19 25 و در سومین همایش امیر سرتیپ خلبان فرج ‏الله براتپور، فرمانده عملیات حمله به اچ 3 که انجام این عملیات بی نظیر ‏موجب بهت وحیرت کارشناسان نظامی دنیا شد؛ مورد تجلیل قرار گرفتند.‏

معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش افزود: در چهارمین همایش تجلیل از ‏اسطوره های ارتش از امیر سرتیپ فرض الله شاهین راد و رزمندگان گردان ‏‏144 که حماسه ها و افتخارات فراوانی بویژه در ماه های اول جنگ تحمیلی ‏خلق کردند و با عنوان شیرهای گردان 144 معروف هستند؛ تجلیل و ‏قدردانی خواهیم کرد.‏

گفتنی است چهارمین همایش تجلیل از اسطوره های ارتش با حضور ‏فرماندهان عالیرتبه ارتش و نیروهای مسلح و سخنرانی سردار سرتیپ ‏پاسدار وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح فردا سه شنبه ‏‏(24/1/89) از ساعت 10 صبح در محل مرکز همایشهای کوثر سازمان ‏عقیدتی سیاسی ارتش برگزار خواهد شد.