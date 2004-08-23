ظهور انتفاضه مردم عراق، آمريكا را زمين گير خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس قوه قضاييه صبح امروز درجلسه شوراي مسوولان عالي قضايي، با محكوم كردن كشتار مردم بي دفاع شهر نجف و هتك حرمت عتبات عاليات شرايط عراق و اوضاع نجف را بسيار اسفبار و نشانگر خوي وحشيانه و ددمنشانه اشغالگران دانست.



وي گفت : آمريكا با وجود شعارهاي دروغين خود در دفاع از آزادي و دمكراسي، در عمل با وحشيگيري و كشتار مردم بي دفاع عراق و هتك حرمت اماكن مقدس مسلمانان و شيعيان جهان، خود را در نزد تمام مردم دنيا مفتضح كرده است و مقاومت مردم عراق در مقابل اين اقدامات ضدبشري، موجب رشد حركتهاي اسلامي، عزت، اقتدار و استقلال مسلمانان و شيعيان و شكست مفتضحانه آمريكا در جهان خواهد شد.

آيت الله هاشمي شاهرودي وضعيت حال حاضر مردم مظلوم عراق را مشابه دوران خفقان حكومت صدام و ظلم او بر مردم عراق توصيف و تاكيد كرد : آمريكا و انگليس با سرنگوني رژيم صدام، خود كلاه ديگري بر سر مردم عراق گذاشتند و اكنون مردم مظلوم اين كشور كه سالها تحت سلطه و ظلم رژيم سفاك صدام بودند، شاهد ظلم و ستم عليه خود اين بار از سوي متجاوزان هستند.

رييس قوه قضاييه افزود: حوادث و جريانات اخير عراق نشان مي دهد كه اشغالگران همانند رژيم صدام و حتي با بكارگيري عوامل و پس مانده هاي رژيم بعثي عراق، همچنان در صدد تجاوز و ظلم مضاعف عليه اكثريت قاطع مردم عراق يعني شيعيان هستند.

آيت الله هاشمي شاهرودي افزود: آنچه كه در عراق مي گذرد به خاطر حضور نيروهاي خارجي و استمرار اشغال توسط متجاوزان مي باشد، همان اشغالگراني كه با شعار دمكراسي وارد عراق شدند و اهداف خود را در سايه شعار دفاع از مردم و مردم سالاري دنبال كردند حال آنكه عليرغم جنگ رواني تبليغات و شانتاژ خبري بنگاههاي سخن پراكني در اختيار، خيلي زود نقش پليد و اهداف شوم آنان بر ملا گرديد واينك در مقابل قدرت مردم اسير شده اند.

رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: جراحات و لطماتي كه آناني بر پيكره مردم مظلوم عراق وارد آورده اند به اين زودي اليتام پذير نيست و دور نخواهد بود تا متجاوزان در غرقاب هاي خشم و خروش ملت عراق نيست و نابود شوند.

وي افزود : آمريكا با متشنج كردن اوضاع نجف و كشتار زنان و مردان و كودكان بيگناه مانع دستيابي به راه حل هاي سياسي و يافتن راههاي مسالمت آميز بحراني شده است كه اينك به بن رسيده است.

آيت الله هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه حضور اشغالگران در عراق هيچگاه امنيت را به اين كشور بازنخواهد گرداند افزود: كسي اجازه ندارد تا مشروعيت مبارزه حق طلبانه مردم عراق را بر ضد اشغالگران زير سوال ببرد و نيروهاي آمريكايي بايد نجف را به سرعت ترك كنند و به محاصره آن پايان دهند و امور امنيتي و اداره اين شهر را به دست مردم بسپارند.

رييس قوه قضاييه با انتقاد از سكوت مجامع بين المللي در قبال جرايم و اقدامات ضد حقوق بشر و تجاوز عليه عتبات عاليات تاكيد كرد: از نظر بين المللي آنچه در عراق در حال وقوع است مخالف تمام اصول پذيرفته شده حقوق بشر و احترام به حقوق انساني است و بايد به شدت از طرف مجامع بين المللي محكوم و در جهت خاتمه يافتن آن تلاش شود.

رييس قوه قضاييه در اين جلسه با اشاره با انتصاب رييس جديد ديوان عدالت اداري گفت: ديوان عدالت بازوي توانمند قوه قضاييه در نظارت بر دستگاههاي دولتي و رعايت مقررات از سوي آنهاست و بايد با قاطعيت فعاليت خود را ادامه دهد.

در اين جلسه پيش نويس لايحه اصلاح مواد مربوط به تابعيت در قانون مدني كه پيش از اين در سه جلسه مسوولان عالي قضايي و با حضور مسوولان وزارت امورخارجه بحث و بررسي شده بود مورد بررسي نهايي قرار گرفت و براي ارائه به مجلس شوراي اسلامي آماده شد.