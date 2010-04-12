کرمانشاه میزبان روسای اتاقهای بازرگانی اربیل، سلیمانیه و دهوک عراق

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کیوان کاشفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: قرار است در این دیدار موضوعات مختلفی از جمله کسب اطلاع از فرصتهای جدید سرمایه گذاری در اقلیم کردستان عراق، معرفی توانمندیهای صنعتی و صادراتی استان در بخشهای مختلف، حل مشکلات و موانع تجاری تجار کرمانشاهی و تجار اقلیم کردستان، هماهنگی جهت برگزاری نمایشگاه اختصاصی توانمندی های ایران با محوریت استان کرمانشاه در سلیمانیه عراق و نیز رایزنی برای همکاریهای بیشتر اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این دیدار گفت: از مهمترین اهداف این دیدار دو روزه بررسی امکان تشکیل اتاق بازرگانی مشترک کرمانشاه، اربیل جهت پشتیبانی و حمایت ویژه از تجار استان و کشور است که در اربیل کردستان عراق مشغول به فعالیت اقتصادی هستند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرمانشاه خاطر نشان کرد: در همین راستا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرمانشاه از تمامی تجار، صادر کنندگان و صنعتگران استان جهت آشنایی و مذاکره حضوری و معرفی توانمندی های خود به این هیئت تجاری دعوت به عمل آورده است.