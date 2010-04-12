سه هزار جلد سند مالکیت روستایی در ایلام صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، هاشم علی بخشی ظهر دوشنبه در دیدار با امام جمعه ایلام اظهار داشت: در سال گذشته هزار و 600 واحد مسکونی روستایی استان مقاوم سازی و حدود سه هزار جلد سند مالکیت روستایی صادر شده است.

وی بیان داشت: استان ایلام دارای 630 روستاست که سال گذشته در بیش از 60 روستا طرح هادی اجرا شده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یکی از نهادهای مقدس و با پیشینه بسیار درخشان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

حجت الاسلام محمدنقی لطفی افزود: این نهاد با توجه به اینکه به دستور امام راحل نامگذاری شده از قداست بالا و ویژه ای برخوردار است.

وی ادامه داد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از طرفی با توجه به اینکه با قشر فقیر و مستضعف جامعه سرو کار دارد فعالیت آن در واقع یکی از مصادیق بارز تعاون محسوب می شود.

تا 31 فروردین ماه به عنوان دهه تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) نامگذاری شده است.