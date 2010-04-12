مانور زلزله با محوریت مهدهای کودک در یزد برگزار می ‌شود

محمدحسین رحیمی‌ نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با اشاره به برگزاری این مانور در 19 اردیبهشت‌ ماه سال جاری اظهار داشت: زلزله یک پدیده طبیعی مانند دیگر پدیده‌هایی است که در طبیعت رخ می‌دهد و عدم آشنایی و آگاهی ما از چگونگی کاهش آسیب‌ها و خطرات ناشی از آن، باعث شده تا این پدیده در ذهن ما یک بلا محسوب شود.

وی آموزش در دوران پیش‌دبستانی و ماندگاری آموزشها در این دوران با بسیار حائز اهمیت خواند و افزود: حضور 9 هزار کودک در بیش از 350 مهدکودک در سطح استان فرصت مناسبی برای ارائه آموزش‌ها و بالا بردن آگاهی‌های لازم در زمینه کاهش آسیب‌های ناشی از بلایای طبیعی به ویژه زلزله است.

رحیمی‌نسب، کودکان را به دلیل عدم آگاهی آنها از مقوله زلزله، آسیب ‌پذیرتر از دیگر اقشار جامعه دانست و خاطرنشان کرد: معمولا انسان‌های بالغ تا حدودی به صورت تجربی آموخته‌ اند که در مواقع خطر چه باید بکنند اما یک کودک به دلیل تجربه نکردن حوادث، آگاهی لازم برای مراقبت و حفاظت از خود را ندارد و به طور طبیعی آسیب بیشتری خواهد دید.

وی با اشاره به قرار گرفتن ایران در یک منطقه زلزله‌ خیز جهان، یادآور شد: بسیاری از کشورهای جهان توانسته‌اند آسیب‌های ناشی از زلزله را کاهش دهند و بعضا تلفات جانی زلزله در این کشورها به حد صفر رسیده است و این امر نشان می‌دهد که ما نیز می‌توانیم آسیب‌های پدیده زلزله را کاهش دهیم و به آن نگاهی مشابه بلا نداشته باشیم.

مانور زلزله برای مهدهای کودک هر ساله با هماهنگی ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان یزد و همکاری سازمان آموزش و پرورش، صدا و سیما، شهرداری، آتش ‌نشانی، هلال‌احمر و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این استان برگزار می‌ شود.