به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیات داوران مسابقه رالی اتوبوسرانی تهران در این باره گفت: در این مرحله از مسابقه چهار نفر از رانندگان شرکت‌کننده رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

بیژن خراسانی افزود: نفر اول دو میلیون تومان وجه نقد، نفر دوم یک و نیم میلیون تومان و به نفر سوم یک میلیون تومان به صورت نقدی پرداخت شد.

وی تصریح کرد: در این مسابقه رانندگان باید در زمان مشخص مسافت معینی را در مقاصد تعیین‌شده در پنج استان طی کنند که تاکنون مسابقه بسیار خوب برگزار شده و رانندگان شرکت‌کننده با فاصله زمانی بسیار کمی از هم به رقابت پرداختند.

رکئیس هیات داوران مسابقه رالی اتوبوس‌های شهری تهران عمده خطای رانندگان شرکت‌کننده در این مسابقه را بی‌توجهی به اخطارهای همراهان نقشه‌خوان در اتوبوس‌ها اعلام کرد و گفت: اگر رانندگان براساس نقشه و اخطارهای نقشه‌خوانشان حرکت کنند، طبق زمان پیش‌بینی شده به مقصد می‌رسند.

وی خاطرنشان کرد: نتایج نهایی مسابقه رالی اتوبوس‌ها در مراسم اختتامیه که روز چهارشنبه در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود، اعلام خواهد شد.

نخستین مسابقه رالی اتوبوس‌های شهری از روز جمعه 20 فروردین آغاز و پس از طی پنج استان (گیلان، اردبیل، تبریز، زنجان و قزوین) در روز 25 فروردین به پایان می‌رسد.



