۲۳ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۴۲

پذیرفته‌شدگان بخش نمایشنامه‌خوانی جشنواره تئاتر دانشگاهی معرفی شدند

9 اثر نمایشی به بخش نمایشنامه خوانی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران راه پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه‌های "پرومته شیطان مقدس" فریبرز کریمی، "لوکوموتیوران" سونیا سنجری، "شب" غلامرضا سلیمان‌تاش، "دعوت به همکاری" سعید عبداللهی و سامان قلیچ‌خانی، "شناسنامه" پریسا رعنازاده، "تله‌ویزیون" تورج ناصری ملکی و "حکایت شهر سنگی" شیما صادقی در بخش مرور آثار عبدالحی شماسی و نمایشنامه "قصیده شب نمناک" اشکان خلیل‌نژاد در بخش مرور نمایشنامه‌های برگزیده روخوانی می‌شوند.

بخش نمایشنامه خوانی جشنواره سیزدهم تئاتر دانشگاهی ایران در تالار فارابی دانشگاه تهران و خانه کوچک نمایش دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اجرا می‌شود. سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران از 10 تا 18 اردیبهشت‌ماه در تهران برگزار می‌شود.

