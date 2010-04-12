به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه‌های "پرومته شیطان مقدس" فریبرز کریمی، "لوکوموتیوران" سونیا سنجری، "شب" غلامرضا سلیمان‌تاش، "دعوت به همکاری" سعید عبداللهی و سامان قلیچ‌خانی، "شناسنامه" پریسا رعنازاده، "تله‌ویزیون" تورج ناصری ملکی و "حکایت شهر سنگی" شیما صادقی در بخش مرور آثار عبدالحی شماسی و نمایشنامه "قصیده شب نمناک" اشکان خلیل‌نژاد در بخش مرور نمایشنامه‌های برگزیده روخوانی می‌شوند.



بخش نمایشنامه خوانی جشنواره سیزدهم تئاتر دانشگاهی ایران در تالار فارابی دانشگاه تهران و خانه کوچک نمایش دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اجرا می‌شود. سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران از 10 تا 18 اردیبهشت‌ماه در تهران برگزار می‌شود.