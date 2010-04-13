به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس عبدالحمید توکلی‌بینا در دیدار مدیرکل و معاونین صدا و سیمای مرکز قم به تشریح وضعیت آب قم در سال جاری پرداخت و سال سختی را از نظر کمبود آب برای قم پیش‌بینی کرد.



وی با بیان اینکه امسال خشکسالی بی‌سابقه‌ای را طی 30 سال آینده تجربه خواهیم کرد، اظهار داشت: این در حالی است که استان قم در سال‌های 87 و 88 نیز در خشکسالی قرار داشت.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم خاطرنشان کرد: حجم ذخیره آب سد 15 خرداد به عنوان منبع اصلی تامین آب شهر قم در حال حاضر تنها 21 میلیون متر مکعب است که این میزان تنها حدود 10 درصد از کل حجم‌ذخیره این سد است که از این میزان نیز حدود 11 میلیون متر مکعب آن قابل برداشت است.



وی تصریح کرد: البته شرکت آب و فاضلاب از یک سال گذشته تمام توان فنی و مدیریتی خود را به کار بسته است تا از بروز مشکلات ناشی از خشکسالی جلوگیری کند اما اقدامات صورت گرفته به تنهایی کافی نیست و نیازمند همکاری و توجه همه جانبه مردم است.



توکلی‌بینا، احیا و حفر چاه‌های جدید و اجاره برخی از چاه‌های مالکان خصوصی را از جمله اقدامات صورت گرفته برای مقابله با خشکسالی 89 قم برشمرد و گفت: با این وجود برای تابستان امسال با کمبود آب مواجه هستیم و اگر همشهریان خود را به کم مصرف کردن عادت ندهند ممکن است ما به برنامه‌های کاهش مقطعی فشار و یا جیره‌بندی متوسل شویم.



سد 15 خرداد در روزهای اخیر

وی تأکید کرد: البته امیدواریم با همکاری و همیاری بیش از پیش مردم بدون ایجاد مشکل از خشکسالی 89 خارج شویم و ما نیز در این راه با تمام توان وظیفه خود را در خدمت‌رسانی به مردم شریف قم انجام خواهیم داد.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم در بخش دیگری از سخنان خود نهادینه کردن فرهنگ استفاده صحیح از آب را از برنامه‌های وزارت نیرو اعلام کرد و گفت: در این زمینه برنامه‌های خوبی از جمله آموزش کودکان دبستانی، تبلیغات محیطی، اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس و حضور در رسانه‌ها از سوی آبفای قم به اجرا درآمده است.



وی نقش رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما در نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی و استفاده بهینه از آب را مهم ارزیابی کرد و از مسئولان صدا و سیما، نشریات و خبرگزاری‌‌های استان که طی دو سال گذشته همکاری‌های خوبی با شرکت آب و فاضلاب در اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مصرف صحیح آب داشته‌اند تقدیر و تشکر کرد.



توکلی‌بینا تأکید کرد: رسانه‌ها زبان گویای ما در ارتباط با مردم هستند که امیدواریم ما را در گذر از کم آبی شدید سال جاری یاری رسانند.



باید از ظرفیت‌ رسانه ملی به درستی استفاده کرد



مدیرکل صدا و سیمای مرکز قم نیز در این دیدار کم‌آبی سال جاری را مورد توجه قرار داد و گفت: رسانه ملی ظرفیت‌های خوبی برای نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب دارد که باید این ظرفیت‌های به درستی مورد استفاده قرار گیرد.



بهرام محمدی‌نیا خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع آب صدا و سیمای مرکز قم آمادگی همکاری‌های لازم را با شرکت آب و فاضلاب به منظور تهیه و پخش برنامه‌های مشارکتی برای اطلاع‌رسانی به مردم دارد.



وی با اشاره به فراگیر بودن و تأثیرگذاری رسانه ملی در جامعه گفت: از طریق صدا و سیما به راحتی می‌توان با مردم ارتباط برقرار کرد و ضمن اطلاع رسانی در خصوص کمبود آب، راه‌های صرفه جویی را به مردم آموزش داد.