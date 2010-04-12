آغاز برداشت گل محمدی از 45 هکتار از باغات خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد زاری پیش از ظهر دوشنبه در جمع گلکاران و کشاورزان بیرجند گفت: در سال زراعی 87 و 88 در راستای ترویج کشت گل محمدی تعداد 50 هزار اصله نهال گل محمدی به صورت رایگان بین کشاورزان استان و در بعضی از شهرستانها در قالب احداث باغ الگویی توزیع شده است.

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود در سال جاری از سطح باغات جدید الاحداث استان بالغ بر 18 تن گل محمدی برداشت شود.

زاری با اشاره به اینکه تولید گل محمدی کاملا توجیه اقتصادی دارد، عنوان کرد: با توجه به قیمت حداقل گل در استان به طور متوسط ارزش تولید یک هکتار گل محمدی(گل تر) 36 میلیون ریال برآورد می شود.

به گفته وی برای ثمردهی کامل و بازده اقتصادی مناسب باغات گل محمدی، مدت زمان حدود چهارسال (از زمان کاشت) به طول می انجامد تا به طور میانگین از هر هکتار بیش از سه تن گل محمدی برداشت شود، که در صورت توجه و رسیدگی بیشتر میزان تولید تا چندین برابر قابل پیش بینی و به دور انتظار نیست.

زاری ادامه داد: گل محمدی درختچه ای است که در اکثر مناطق آب و هوایی استان قابلیت کشت داشته و به سرمای نسبتا شدید زمستان مقاوم و از دیگر خصوصیات بارز این گیاه می توان به نیاز آبی پایین و مقاوم به سرمای دیرس بهاره اشاره کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه از هر کیلو گل تر مقدار یک لیتر گلاب سنگین و یک لیتر گلاب سبک استحصال می شود، یادآور شد: ارزش گلاب تولیدی به ازای یک هکتار بالغ بر 90 میلیون ریال برآورد می شود.