استانی شدن هیئت امنای تمام واحدهای دانشگاه آزاد در سال 89

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌دکتر عبدالله جاسبی در مراسم افتتاح و بهره برداری از پروژه های عمرانی واحد دزفول دانشگاه آزاد مهمترین اقدامات صورت گرفته در دانشگاه آزاد اسلامی را استانی شدن هیئت امناهای دانشگاه آزاد برشمرد و گفت: در این راستا هیئت امنای دو استان تشکیل شده و امسال نیز تمام مناطق دانشگاه آزاد دارای هیئت امنا می شوند.

جاسبی ‌وقف دانشگاه آزاداسلامی را یکی از مهمترین فعالیتهای دانشگاه عنوان کرد و افزود: کل اموال و دارایی های دانشگاه آزاد وقف عام شد و با این کار دانشگاه آزاد اسلامی جاودانه و آینده آن مشخص شد و از این پس کسی نمی تواند مسیر آن را تغییر داده و مردم نیز می توانند با اطمینان خاطر بیشتری در این دانشگاه به تحصیل ‌بپردازند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از شبکه ای شدن واحدهای علوم و تحقیقات این دانشگاه خبر داد و افزود: واحدهای علوم و تحقیقات به صورت شبکه درآمده و 11 شعبه در واحدهای دانشگاهی تاسیس شده و 9 شعبه دیگر در حال انجام مراحل قانونی جهت تاسیس هستند.

در مراسم افتتاح و بهره برداری از پروژه های عمرانی واحد دزفول دانشگاه آزاد ، خوابگاه دانشجویی با زیر بنای 7 هزار مترمربع با ظرفیت 800 نفر به همراه سالن اجتماعات و نمازخانه، ‌مجتمع کارگاهی و انباری و کارگاه عملی با زمین چمن مصنوعی روباز به بهره برداری رسید.