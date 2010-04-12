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۲۳ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۵۱

جاسبی خبر داد:

استانی شدن هیئت امنای تمام واحدهای دانشگاه آزاد در سال 89

استانی شدن هیئت امنای تمام واحدهای دانشگاه آزاد در سال 89

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از استانی شدن هیئت امنای تمام واحدهای دانشگاه آزاد سراسر کشور در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌دکتر عبدالله جاسبی در مراسم افتتاح و بهره برداری از پروژه های عمرانی واحد دزفول دانشگاه آزاد مهمترین اقدامات صورت گرفته در دانشگاه آزاد اسلامی را استانی شدن هیئت امناهای دانشگاه آزاد برشمرد و گفت: در این راستا هیئت امنای دو استان تشکیل شده و امسال نیز تمام مناطق دانشگاه آزاد دارای هیئت امنا می شوند.

جاسبی ‌وقف دانشگاه آزاداسلامی را یکی از مهمترین فعالیتهای دانشگاه عنوان کرد و افزود: کل اموال و دارایی های دانشگاه آزاد وقف عام شد و با این کار دانشگاه آزاد اسلامی جاودانه و آینده آن مشخص شد و از این پس کسی نمی تواند مسیر آن را تغییر داده و مردم نیز می توانند با اطمینان خاطر بیشتری در این دانشگاه به تحصیل ‌بپردازند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از شبکه ای شدن واحدهای علوم و تحقیقات این دانشگاه خبر داد و افزود: واحدهای علوم و تحقیقات به صورت شبکه درآمده و 11 شعبه در واحدهای دانشگاهی تاسیس شده و 9 شعبه دیگر در حال انجام مراحل قانونی جهت تاسیس هستند.

در مراسم افتتاح و بهره برداری از پروژه های عمرانی واحد دزفول دانشگاه آزاد ، خوابگاه دانشجویی با زیر بنای 7 هزار مترمربع با ظرفیت 800 نفر به همراه سالن اجتماعات و نمازخانه، ‌مجتمع کارگاهی و انباری و کارگاه عملی با زمین چمن مصنوعی روباز به بهره برداری رسید.

کد مطلب 1062476

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