باید مس را شکست دهیم/ می توانم روی نیمکت الاهلی بنشینم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، نورالدین عبیدی در نشست خبری ظهر امروز و پیش از دیدار تیمش برابر مس کرمان در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: این بازی برای ما بسیار مهم و سخت است زیرا برای اینکه حداقل شانس صعود خود به مرحله بعدی این مسابقات را از دست ندهیم، باید در این بازی پیروز شویم.

وی با بیان اینکه شانس مس برای صعود از این گروه بیش از الاهلی است، اضافه کرد: مس تیم بسیار خوبی است که از نفرات مطرحی همچون سامره و رجب زاده سود می برد اما ما هم تیم خوبی در اختیار داریم و بازیکنانم از نظر بدنی و آمادگی فنی در شرایط خوبی قرار دارند.

سرمربی تیم فوتبال الاهلی امارات تاکید کرد: من مدت اندکی است که هدایت تیم مس را برعهده گرفته ام اما بازیکنان الاهلی را می‌شناسم و با توجه به هماهنگی خوبی که بین مدیریت، کادر فنی و بازیکنان وجود دارد، در بازی با مس کرمان چهره جدیدی را از تیم مس خواهید دید.

وی با تقدیر از عملکرد اخیر مهرزاد معدنچی در تیم الاهلی خاطرنشان کرد: درخصوص حضور بازیکنان تیم در دیدار با الاهلی من تصمیم گیرنده است که بر اساس آمادگی و شرایط تیم از آنها استفاده می کنیم.

نورالدین عبیدی در پایان گفت: با توجه به حل مشکلاتم و استعلام از مسئولان AFC، می توانم فردا (سه شنبه) روی نیمکت الاهلی نشسته و هدایت تیم را برابر مس کرمان برعهده بگیرم.

دیدار تیم‌های فوتبال الاهلی امارات و مس کرمان در چارچوب مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا عصر روز سه شنبه در ورزشگاه شیخ راشد شهر دبی امارات برگزار می شود.