۲۳ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۱۹

2200 هکتار از اراضی شهرستان دالاهو با بهره برداری از سد زمکان آبی می شوند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری شهرستان دالاهو گفت: با آبگیری و راه اندازی سد زمکان تا پایان سال 89 بیش از دو هزار و200هکتار از اراضی دیم بخش گهواره به اراضی آبی تبدیل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رسول مجد بعداز ظهر دوشنبه دربازدیدکنندگان از سد زمکان اظهارداشت: سد زمکان با ظرفیت 23 میلیون متر مربع آب، قابلیت تبدیل بیش از دوهزارو200 هکتار از اراضی دیم به آبی و آبیاری بیش از 500 هکتار از باغات بخش گهواره را داراست.

وی افزود: برای روستاهای گوراجوب، باباکرم وزید علی که درمعرض این سد قرار دارند مکان مناسبی در نظر گرفته شده که پس از تملک با هماهنگی بنیاد مسکن بهره برداری از آن شروع خواهد شد.

فرماندار شهرستان دالاهو در ادامه، آب منطقه ای، شبکه توزیع برق،شبکه بهداشت و سایر دستگاههای مربوطه را موظف ساخت که ظرف مدت یکماه میزان بودجه لازم جهت جابجایی، انتقال و تأسیسات را برآورد و به فرمانداری اعلام نمایند.

کد مطلب 1062501

