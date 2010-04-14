پونه ندایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ترجمه مجموعه شعرهای "کو اون" شاعر کره‌ای گفت: پس از توافق حضوری با این شاعر کره ای برای ترجمه و چاپ شعرهایش در ایران، اقدام به انتخاب گزیده ای از شعرهای وی کرده و در حال حاضر مشغول ترجمه آنها هستم.

وی ادامه داد: این کتاب که هنوز نام آن مشخص نیست شامل 120 شعر کوتاه از "کو اون" است که تاکنون بیش از 50 شعر آن را ترجمه کرده ام و پیش بینی می کنم تا چند ماه دیگر کار برای چاپ آماده شود. البته شعرهای این کتاب گرچه کوتاه هستند ولی به دلیل زبان پیچیده ای که دارند ترجمه آنها دشوار و زمان بر است.

مدیر انتشارات امرود همچنین درباره مجموعه شعر دیگری که از شاعر کره ای دیگری ترجمه کرده است، توضیح داد:مجموعه شعرهای "چانگ سیک تیم" شاعر و استاد اعظم ذن کره‌ای با نام "سیاره ما صحنه طبیعت است" مدتی است به اتمام رسیده و به زودی برای دریافت مجوز به ارشاد می رود که اگر مجوز آن سریع صادر شود آن را در نمایشگاه کتاب عرضه خواهیم کرد.

ندایی همچنین از عرضه چاپ دوم مجموعه داستان کره‌ جنوبی با عنوان "چانگ هیو یی" در نمایشگاه کتاب خبر داد و گفت: این کتاب که چاپ نخست آن در نمایشگاه کتاب سال گذشته عرضه شد، مشتمل بر داستانهای کوتاه کره‌ای با درونمایه نیکخواهی، مسئولیت‌شناسی و فداکاری است که این داستانها بر اساس تاریخ فولکلور کره جنوبی نوشته شده است.

این مترجم ادامه داد: اهمیت ترجمه داستانهای "چانگ هیو یی" این است که این کتاب نخستین اثر ادبی کره جنوبی است که به زبان فارسی ارائه می‌شود.

وی گفت: با خواندن داستانهای کوتاه این مجموعه که من آن را از زیان انگلیسی ترجمه کرده ام، به وجوه اشتراک فرهنگی میان دو کشور ایران و کره جنوبی از جمله احترام فرزندان به والدین، مسئولیت‌شناسی مردان فرهنگی و فرزانه و ... پی می‌بریم.