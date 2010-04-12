مالیات بر سیگار دو برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا مسجدی روز دوشنبه همزمان با ششمین روز از هفته سلامت، گفت: دود سیگار و مواد دخانی از حدود چهار هزار ماده زیان بخش برای سلامت افراد برخوردار است. به این ترتیب سیگار به دلیل آنکه زمینه ‌ساز بروز بسیاری از بیماریها است و همچنین افراد غیرسیگاری نیز به طور تحمیلی در معرض دود سیگار قرار می‌گیرند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی، بیماریهای غیرواگیر مانند بیماریهای قلب و عروق، تنفسی، دیابت و سرطانها را از جمله مهمترین علت مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته عنوان کرد و گفت: تغذیه نامناسب، چاقی، تحرک ناکافی و مصرف دخانیات از مباحث مطرح در بیماری‌های غیرواگیر هستند.

مسجدی با بیان اینکه 12 تا 14 درصد افراد کشور سیگار می‌کشند، گفت: بیش از 85 درصد جمعیت کشور مخالف استعمال سیگار هستند که می بایست به منظور کنترل دخانیات در کشور اقدامات لازم انجام شود.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، پایش وضعیت مصرف دخانیات، حفاظت از افراد در معرض دود دخانیات، ایجاد تسهیلاتی جهت ترک مصرف دخانیات، هشدارهایی در خصوص عواقب دخانیات و افزایش مالیات محصولات دخانی را از سیاستهای کلی در مصرف دخانیات عنوان کرد.

قائم مقام بیمارستان مسیح دانشوری با بیان اینکه بیمارستان مسیح دانشوری از سه سال گذشته، مصرف دخانیات در بیمارستان را ممنوع کرده و به عنوان بیمارستان بدون دخانیات مطرح شده است، از دو برابر شدن مالیات بر سیگار خبر داد و گفت: به این ترتیب مالیات بر سیگارهای داخلی 10 درصد بود که با مصوبه مجلس به 20 درصد افزایش یافت.