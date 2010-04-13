به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت چهارجانبه فوتسال روسیه طی روزهای 16 و 17 اردیبهشت ماه با شرکت 4 تیم روسیه، مجارستان، اوکراین و ایران در شهر مسکو روسیه برگزارخواهد شد و تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان برای شرکت در این مسابقات روز 15 اردیبهشت ماه عازم مسکو می شود.

هدایت تیم فوتسال بانوان کشورمان را "لوسا" به عنوان سرمربی و گالیا به عنوان دستیاربرعهده دارند ضمن اینکه جوراندیرو دوراتا مربی برزیلی مدیر فنی این تیم است.

سرپرستی تیم فوتسال بانوان کشورمان را در سفر به روسیه المیرا ثمینی پور برعهده خواهد داشت. تیم فوتسال کشورمان پس از شرکت در این تورنمنت روز 20 اردیبهشت ماه به کشور بازمی گردد.