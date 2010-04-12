افزایش همکاری آمریکا و قزاقستان در زمینه منع گسترش سلاحهای هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، بر اساس بیانیه مشترکی که دفتر مطبوعاتی کاخ سفید منتشر کرد، "باراک اوباما" و"نور سلطان نظربایف" اعلام کردند: آمریکا و قزاقستان همکاریهای دوجانبه خود را در زمینه منع گسترش سلاح های هسته ای و ثبات در آسیای مرکزی افزایش می دهند.

در این بیانیه آمده است که اوباما و نظربایف روز گذشته در دیدار با یکدیگر درباره روشهای افزایش همکاریهای راهبردی، کنترل اوضاع در افغانستان، برداشتن گامهای اساسی در زمینه گسترش نقش قزاقستان در حمایت از نیروهای آمریکایی در کشور جنگ زده و استقبال از یک توافقنامه جدید برای انتقال محموله های آمریکا به افغانستان از طریق فضای هوایی قزاقستان گفتگو کردند.

اوباما همچنین از کمکهای بشردوستانه قزاقستان و حمایت اقتصادی و آموزشی این کشور از افغانستان و اختصاص 50 میلیون دلار برای آموزش متخصصان افغانی قدردانی کرد.

وی همچنین از پیشنهاد رئیس جمهوری قزاقستان برای تهیه بانک سوخت هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی تشکر و حمایت خود را از تلاشهای قزاقستان برای عضویت شورای حکام در آژانس بیان کرد.