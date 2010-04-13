به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آنکه منطقه حفاظت شده "لوندویل" به پارک حیات وحش تغییر کاربری داد، 24 راس گوزن زرد ایرانی و مرال به این منطقه کوچانده شدند در حالی که اکنون این منطقه محل انبار زباله های بیمارستانی و شهری شهر آستارا است.

گوزنهای زرد ایرانی که در ارتفاعات 300 تا دو هزار متری جنگلهای میان بند زندگی می کردند، به منطقه ای پست با ارتفاعی منهای 22 متر در لوند ویل آستارا کوچانده شدند تا در ظاهر مدیریت حیات وحش کشور ابتکاری جدید از خود نشان دهد. اما این گونه های نگون بخت که از شیرابه های زباله های بیمارستانی و علفهای رویده بر بستر زباله دان "لوند ویل" تغذیه می کردند یکی پس از دیگری نفخ کرده و از بین رفته اند به نحوی که در یکسال گذشته پنج راس از این حیوانات بر اثر ابتلا به بیماریهای مختلف مردند و تعدادی از آنها نیز به شدت مریض شده اند.

کارشناسان حیات وحش معتقدند گوزنها به دلیل کم تحرکی، افسردگی شدید و فقدان تغذیه سالم به بیماریهای کشنده مبتلا شده اند و تعدادی از آنها نیز از دست رفته است.

منطقه حفاظت شده لوند ویل که محلی برای دفن زباله های شهری و بیمارستانی شده بود کم کم به مکانی برای دست اندازی افراد سودجو تبدل شد به نحوی که از 940 هکتار سطح این منطقه، 340 هکتار آن توسط ارگانها و برخی افراد تصرف شد و سندهای متعددی از این منطقه به دست افراد مختلف افتاده است.

پیشتر رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به وضعیت انباشت زباله در مناطق حساس زیست محیطی شمال ایران تاکید کرده بود که کار شهرداریها غیر قانونی است و آنها مکلف هستند در مکانهای مشخص شده از سوی سازمان محیط زیست دفن زباله ها را انجام دهند.



همچنین کامران زلفی نژاد مدیرکل اداره محیط زیست گیلان ضمن گلایه از وضعیت دفن زباله در کل استان گیلان و تخریب محیط زیست به خبرنگار مهر گفته بود: مجوز دفن زباله در پناهگاه " لوند ویل " آستارا مربوط به 25 سال پیش است و به نظر می رسد با توجه به وضعیت موجود تنها راه برای ساماندهی زباله ها دفن آنها باشد.