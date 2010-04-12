۲۳ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۰۴

در گفتگو با مهر مطرح شد:

توضیحات معاون دانشگاه بیرجند درباره اعتراضات صنفی دانشجویان

معاون دانشجویی دانشگاه بیرجند دلیل تجمع دانشجویان دانشگاه بیرجند را عدم وجود امکانات رفاهی مناسب در خوابگاهها عنوان کرد.

احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تجمع و اعتراض برخی دانشجویان این دانشگاه گفت: در حال حاضر 800 نفر مازاد ظرفیت جمعیت در خوابگاههای دانشگاه بیرجند اسکان یافته اند که همین امر مشکلاتی را برای سایر دانشجویان ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تمامی خوابگاهها به سیستم آب تصفیه کن مجهزند اما به دلیل جمعیت زیاد دانشجویان با مشکل افت فشار روبرو هستند.

معاون دانشجویی دانشگاه بیرجند با تاکید بر این مطلب که در حدود 65 درصد دانشجویان روزانه دانشگاه بیرجند در خوابگاهها اسکان دارند گفت: در حال حاضر با کمک بخش خصوصی سه خوابگاه در حال احداث است که دو مورد آن 300 نفره است و تا مهر ماه سال جاری راه اندازی می شوند.

