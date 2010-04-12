هفت هزار واحد مسکونی در استان زنجان در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، تقی رضایی ظهر دوشنبه در مراسم بازدید از روند اجرایی شدن پروژه های مسکن مهر در شهر زنجان افزود: در شهر زنجان بیش از پنج هزار واحد در قالب های مختلف مسکن با حمایت دولت ساخته می شود که از این تعداد، حدود دو هزار و 931 واحد در قالب مسکن مهر است که زمین و وام آن از سوی دولت تأمین شده است.
وی ادامه داد: حدود هزار واحد نیز در قالب مصوبه ای است که بنا شده دولت به کسانی که زمین داشته و واجد شرایط مسکن مهر می باشند، در حال ساخت است.
رضایی با بیان اینکه در قالب های دیگر اعم از مسکن اجاره ای و مسکن در بافت های فرسوده بیش ازپنج هزار واحد در شهر زنجان در حال ساخت است، افزود: در کل استان هفت هزار واحد مسکن در حال احداث است که این روند، بی سابقه است.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری افزود: امسال کارهای فراوانی در وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت که امیدواریم بتوانیم در این راستا، پروژه های مسکن مهر را در چهار مرحله (سوم خرداد، هفته دولت، دهه فجر و پایان اسفند) به بهره برداری برسانیم.
رضایی در ادامه از بهره برداری 1361 واحد مسکونی پروژه های مسکن مهر در روز سوخم خرداد ماه سال جاری خبر داد.
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