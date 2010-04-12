هفت هزار واحد مسکونی در استان زنجان در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، تقی رضایی ظهر دوشنبه در مراسم بازدید از روند اجرایی شدن پروژه های مسکن مهر در شهر زنجان افزود: در شهر زنجان بیش از پنج هزار واحد در قالب های مختلف مسکن با حمایت دولت ساخته می شود که از این تعداد، حدود دو هزار و 931 واحد در قالب مسکن مهر است که زمین و وام آن از سوی دولت تأمین شده است.

وی ادامه داد: حدود هزار واحد نیز در قالب مصوبه ای است که بنا شده دولت به کسانی که زمین داشته و واجد شرایط مسکن مهر می باشند، در حال ساخت است.