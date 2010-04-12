دعوت کربلایی لو به "نوشیدن مه در باغ نارنج"

به گزارش خبرنگار مهر، کربلایی‌لو در این کتاب با رویکردی عرفانی به داستان پسری می‌پردازد که قصد تحصیل در علوم دینی دارد.

در رمان "نوشیدن مه در باغ نارنج می‌خوانیم: روی نیمکت سمت راست در ایستگاه یک پیرمرد نشسته بود. چپق می‌مکید و گونه‌هاش نبض‌وار می‌زد. به تپه روبه‌رو چشم دوخته بود. شلوارش را کرده بود توی جورابهای پشمی‌اش و کلاهی به رنگ جورابها کرده بود سرش. ریش انبوه به رنگ دودی داشت که از دهانش بیرون می‌زد...

نویسنده با توجه به اینکه خود تجربیاتی در زمینه تحصیل علوم حوزوی دارد از این امکان در نوشتن بسیاری از داستانهایش از جمله این کتاب استفاده کرده‌ و ایده اصلی آن را از یک مفهوم عرفانی با نام "نفس کلی" - که از جمله مفاهیم نظری عرفانی است- گرفته است.

مرتضی کربلایی لو متولد 1356 علاوه بر موفقیت در جشنواره‌ ادبی مهرگان و کتاب سال جمهوری اسلامی تا کنون آثار زیادی به چاپ رسانده است که از آن میان می‌توان به" زنی با چکمه ساق بلند سبز"، "مفید آقا"، "من مجردم خانوم" و "خیالات" اشاره کرد.



کتاب "نوشیدن مه در باغ نارنج" با شمارگان 1100 نسخه در 104 صفحه و به قیمت 2500 تومان منتشر شده‌ است.

