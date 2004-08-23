ضريب نفوذ تلفن ثابت كشور به 88/23 رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، تعداد تلفن هاي ثابت مشغول به كار از سال 1376 تا سال 1383 بيش از 9 ميليون شماره افزايش داشته كه تعداد شماره تلفن هاي ثابت كشور از 6 ميليون شماره در سال 76 به 16 ميليون شماره در شهريور 1383 افزايش يافته است .

بدين ترتيب ضريب نفوذ تلفن ثابت به 88/23رسيد كه اين رقم در سال 76 معادل 08/10 بوده است .

اين گزارش درباره عملكرد تلفن همراه آورده است كه در اين 7 سال بيش از 3 ميليون شماره به شبكه اضافه شده و هم اكنون تعداد تلفن همراه در كشور به 3 ميليون و 472 هزار شماره رسيده است .

بنا به اين گزارش درهفته دولت دوهزار و 735 طرح مخابراتي ، پستي و پست بانك با سرمايه گذاري بالغ بر 4201 ميليارد و 201ميليون ريال گشايش مي يابد .

براساس اين گزارش، ازميان طرح هاي مخابراتي 689 دفتر مخابرات روستايي ، 444 طرح تلفن همراه ، 983 مراكز سوييچ پر ظرفيت و كم ظرفيت و همچنين 596 پروژه كه بيشتر شامل ارتباطات راه دور ، آماده بهره برداري است .

همچنين 14طرح پستي با سرمايه گذاري 21 ميليارد و 27 ميليون ريال و 9 طرح پست بانك در اين روزها گشايش مي يابد .

شايان ذكر است از مجموع 28 استان كشور ، از لحاظ ميزان سرمايه گذاري به ترتيب استان هاي خراسان ، تهران و خوزستان از لحاظ تعداد طرح به ترتيب استانهاي كرمان ، خراسان و خزوستان در مقام هاي اول تاسوم قراردارند .





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