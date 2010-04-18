30 درصد کارگران فصلی تهران مدرک فنی حرفه ای گرفتند

محمد جواد روزبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینک 9 ماه از افتتاح طرح ساماندهی کارگران فصلی می گذرد اظهار داشت: شهرداری تهران در این مدت امکان جذب کارگران فصلی را به سامانه های مستقر در سطح شهر فراهم کرده که در این سامانه ها خدماتی مانند مشاوره، توانمندسازی و مهارت آموزی و همچنین ایجاد امکان اشتغال ارائه می شود.

وی افزود: در سال جدید هر کارگر فصلی جهت کاریابی به پنج سامانه در سطح شهر تهران مراجعه می کند که از این میزان برای یک هزار و 69 نفر از آنها پرونده تشکیل شده است.

روزبهانی در مورد توانمند سازی کارگران فصلی گفت: تعداد کارگران معرفی شده به سازمان فنی و حرفه ای برای اخذ مدارک فنی و حرفه ای 337 نفر (30 درصد از مجموع کارگران) است که این تعداد پس از موفقیت در این مرحله به بازار کار وارد می شوند.

وی با اشاره به اهمیت نقش اطلاع رسانی به شهروندان گفت: شهرداری زمانی می تواند ادعای فرهنگ سازی در سامانه های کارگران فصلی را داشته باشد که هر شهروند تهرانی خود را موظف به بکارگیری از کارگران عضو سامانه در انجام امور و کارهای خدماتی بداند.

مدیرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران افزود: شهرداری تهران در اسفند ماه برای 42 نفر از کارگران پذیرش شده کاریابی کرده و آنها را مشغول به کار کرده است.

وی گفت: اکنون تمام کارگران فصلی مشغول به کار هستند.