۲۳ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۵۷

یک کارشناس هسته ای:

قدرتهای اتمی باید به وظایف خود در زمینه کاهش سلاحهای اتمی عمل کنند

رئیس یک مرکز خصوصی کنترل سلاحهای کنترل جمعی اتریش با تاکید بر اینکه توافق آمریکا و روسیه در کاهش محدود سلاحهای اتمی تنها شکافهای بیشتری را ایجاد می کند خواستار توجه بیشتر قدرتهای اتمی به مسئله کاهش کلاهکهای هسته ایشان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "داریل کیمبال" رئیس یک مرکز خصوصی  کنترل سلاحهای کنترل جمعی اتریش در گفتگو با روزنامه استاندارد اظهار داشت : اختمال وقوع تروریسم اتمی کم است، اما وقوع آن عواقب خطرناکی دارد.

وی درباره انتظاراتش از کنفرانس بررسی قرارداد خلع سلاحهای اتمی در واشنگتن اظهار داشت : ابتدا باید قدرتهای اتمی به وظایف خود در راستای کاهش کلاهکهای هسته ای عمل کنند. در قرارداد استارت جدید، آمریکا و روسیه تنها بر کاهش محدود این سلاحها به توافق رسیدند که در هر صورت این راه را برای شکافها و اختلافات عمیق تر هموار می کند.

وی در پایان درباره چگونگی برخورد با برنامه هسته ای صلح آمیز ایران تاکید کرد که صدور قطعنامه علیه ایران این کشور را به تعلیق غنی سازی اورانیوم(به عنوان یک حق مسلم و مشروع) وادار نخواهد کرد.
 

