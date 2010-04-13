به گزارش خبرگزاری مهر، "دیمیتری واسکوبوینیکف" نویسنده این روزنامه در شماره 12 آوریل خود می نویسد: امروز ‌و ‌فردا ‌در ‌واشنگتن ‌اجلاس ‌سران ‌در ‌زمینه ‌امنیت ‌هسته‌ ای ‌برگزار ‌می‌شود. ‌اسرائیل ‌را ‌که ‌قرارداد ‌عدم ‌گسترش ‌سلاح‌‌های ‌هسته‌ ای ‌(NPT) ‌را ‌امضا ‌نکرده ‌ولی ‌به ‌گفته ‌کارشناسان ‌حد‌اقل ‌200 ‌بمب ‌اتمی ‌دارد، ‌برای ‌شرکت ‌در ‌این ‌اجلاس ‌دعوت کرده ‌اند ‌ولی ‌ایران، ‌مخالف ‌اسرائیل، ‌دعوت ‌نشده ‌و این روند به گفته هانس ‌بلیکس ‌مدیر ‌کل ‌سابق ‌آژانس ‌بین‌المللی ‌انرژی ‌اتمی ‌بیانگر برخورد ‌اکثراً ‌متکبرانه ‌و ‌ناشیانه ‌با ‌ایران است.



در این مطلب آمده است: ‌سه ‌سال ‌پیش ‌همه ‌سرویس‌های ‌ویژه اطلاعاتی ‌آمریکا ‌(جمعاً ‌16 ‌سازمان) اعلام کردند ‌که ‌ایران ‌در ‌سال ‌2003 ‌فعالیت‌‌های ‌خود ‌را ‌در ‌جهت ‌ساخت ‌سلاح‌‌های ‌هسته ‌ای ‌متوقف ‌کرد. ‌در ‌مذاکرات ‌با ‌ایران ‌چه ‌مشکلاتی ‌بروز ‌می‌کند؟ اکنون ‌مسئله ‌این ‌است ‌که ‌تهران ‌که ‌به ‌صورت ‌مشروع ‌می‌‌خواهد ‌انرژی ‌اتمی ‌خود ‌را ‌توسعه ‌دهد، ‌مایل ‌است ‌در ‌خاک ‌خود ‌تبادل ‌اورانیوم ‌با ‌غنای ‌پائین ‌و ‌غنای ‌بالا ‌را ‌زیر ‌نظر ‌آژانس ‌به ‌عمل ‌آورد. ‌چه ‌چیزی ‌در ‌این ‌زمینه ‌غیر ‌قابل ‌قبول ‌است؟ ‌کسی ‌پاسخ ‌روشنی ‌نمی‌‌دهد. ‌همین طور ‌دلایل ‌مستند ‌جدید ‌تلاش‌‌های ‌ایران ‌برای ‌به ‌دست ‌آوردن ‌سلاح‌‌های ‌هسته‌ای ‌در ‌دست ‌نیست. ‌پس ‌چه ‌لزومی ‌دارد ‌که ‌جو ‌را ‌تیره ‌کنند ‌و ‌دست ‌به ‌تحریم ‌بزنند؟



این روزنامه در ادامه با طرح این پرسش که چرا ‌همزمان ‌اسرائیل ‌را ‌تحریم ‌نمی کنند؟ می نویسد: ‌بنیامین ‌نتانیاهو، ‌نخست ‌وزیر ‌اسرائیل ‌بعد ‌از ‌مطلع ‌شدن ‌از ‌اینکه ‌رهبر ‌ترکیه ‌و مقام های ‌مصر ‌می‌‌خواهند ‌در ‌اجلاس ‌واشنگتن ‌مسئله ‌سلاح‌‌های ‌هسته ‌ای ‌اسرائیل ‌را ‌مطرح ‌کنند، ‌ناراحت ‌شد ‌و ‌از ‌فرض ‌دلگیری ‌حاضر ‌نشد ‌به ‌آمریکا ‌برود. ‌دانیل ‌آیالون ‌معاون ‌وزیر ‌امور ‌خارجه ‌اسرائیل ‌قبل ‌از ‌آن ‌اعلام ‌کرده ‌بود ‌که ‌سیاست ‌"ابهام هسته ای" ‌اساس ‌امنیت ‌اسرائیل ‌را ‌تشکیل ‌می‌‌دهد ‌که ‌دلیلی ‌برای ‌بازنگری ‌در ‌آن ‌توسط ‌اسرائیل ‌و ‌آمریکا ‌نیست.



دیمیتری واسکوبوینیکف در مطلب خود در روزنامه کمسمولسکایا پراودا آورده است: در ‌سال ‌2009 ‌اسرائیل ‌دعوت ‌متواضعانه ‌ایالات ‌متحده ‌مبنی ‌بر ‌ملحق ‌شدن ‌به ‌قرارداد NPT را ‌رد ‌کرد. ‌با ‌این ‌حال ‌احتمال ‌کمی ‌می‌‌رود ‌که ‌در ‌ماه ‌می ‌‌در ‌جریان ‌همایش ‌جهانی برای بازنگری در این معاهده ‌در ‌نیویورک، ‌اسرائیل ‌منزوی ‌شود ‌در ‌حالی ‌که ‌باراک ‌اوباما ‌در ‌سخنان ‌خود ‌در ‌پراگ ‌اعلام ‌کرد ‌که ‌همه ‌کشورهایی ‌که ‌رژیم ‌عدم ‌اشاعه ‌را ‌رعایت ‌نمی‌‌کنند، ‌منزوی ‌خواهند ‌شد.

این مجله در پایان مطلب خود دلیل این امر را ‌وابستگی ‌سیاستمداران ‌آمریکایی ‌به ‌لابی ‌اسرائیلی می داند و می نویسد : این وابستگی بر ‌کسی ‌پوشیده ‌نیست. ‌شاید ‌ما ‌هم ‌در ‌همین ‌مسیر ‌گام ‌نهاده ‌باشیم؟ ‌اگر ‌اینطور ‌باشد، ‌بهتر ‌است ‌که مقامات کشور ‌به ‌جای ‌رعایت ‌سکوت، ‌مردم ‌را از این تغییرات در سیاست روسیه ‌مطلع ‌سازند.



وی با اشاره به اینکه انسان‌های عصر حاضر به همه چیز آگاه هستند و از اینترنت استفاده می‌کنند، می نویسد: حفظ وضعیت مبهم کنونی به پایمالی اصول اخلاقی شباهت دارد و مردم دیگر این وضعیت را قبول ندارند.