80 هزار واحد فرسوده کشور در سال 89 بازسازی می شود

علی نیکزاد بعداز ظهر دوشنبه در بازدید از روند اجرایی پروژه هزار و 400 واحدی ثامن الائمه در قالب مسکن مهر شهرستان شهریار در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون 30 هزار واحد فرسوده با اعتباری بالغ بر 450 میلیارد تومان از طریق تسهیلات در دست بازسازی است.

وی افزود: مقرر شده که تا پایان سال جاری این بازسازی بافتهای فرسوده به 80 هزار واحد در سطح کشور برسد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در شورای عالی مسکن تعیین شده که تسهیلات به منظور بازسازی بافتهای فرسوده در استانهای مختلف توزیع شود.

وام اعطایی برای بازسازی بافتهای فرسوده قرض الحسنه نیست

نیکزاد در پاسخ به مهر ادامه داد: تسهیلاتی به منظور اجرای این طرح در اختیار متقاضیان قرار می گیرد اما وام اعطایی برای بازسازی بافتهای فرسوده قرض الحسنه نیست و با سودی 12 درصد ارائه می شود.

وزیر مسکن عنوان کرد: در جلسات ستاد مدیریت بحران در صدد هستیم تا کمکهای بلاعوضی در این زمینه ارائه شود اما هنوز قطعی نشده است.

وی بیان داشت: برای بازسازی بافتهای فرسوده در استانهای کشور مردم باید همت کنند تا با با معرفی اماکن، ما شرایط و بسترها را فراهم کنیم.

این مسئول با اشاره به اجرای پروژه های مسکن مهر در کشور یادآور شد: در حال حاضر خط اعتباری و تسهیلات برای اجرای امور زیربنایی و روبنایی تامین شده و استانداران و فرمانداران برای احداث مراکز بهداشتی و ورزشی، مدرسه و دانشگاه در محله هایی که مسکن مهر در حال احداث است، تلاش کنند.

نیکزاد گفت: طی 9 ماهه سال 88 نسبت به شش ماهه 88 رشد 17 درصدی در صدور پروانه های ساخت مشاهده شد.

وزیر مسکن و شهرسازی اظهار داشت: در کنار رونق ساخت و ساز در کشور قیمت زمین در سال جاری نیز ثابت باقی می ماند.

نیکزاد پس از بازدید از پروژه مسکن مهر شهرستان شهریار به منظور بررسی مشکلات مسکن مهر ملارد، به این شهرستان سفر کرد.