عاملان ترور فرمانده پیشین ارتش چچن به حبس ابد محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دادگاهی در دبی متهمان ترور سلیم یامادایف فرمانده پیشین ارتش چچن را مقصر شناخته و به حبس ابد محکوم کرد.

این دو نفر در عملیات ترور یامادایف در مارس سال گذشته در دبی دست داشته اند. با این حال وکلای این افراد رای دادگاه را ناعادلانه دانسته و همکاری آنان در این ترور را تکذیب کرده اند.

فرمانده ارتش چچن در اواخر دهه 1990 میلادی به این سمت منصوب شده و در سال 2005 به خاطر انجام عملیاتهای موثر علیه جدایی طلبان این منطقه، نشان افتخاری را از دولت روسیه دریافت کرد.

وی در سال 2008 به دلیل بروز اختلافاتی با رئیس جمهوری چچن که از سوی دولت روسیه حمایت می شد سرانجام ناچار به کناره گیری شد.

فرمانده پیشین ارتش چچن در مارس سال گذشته میلادی توسط افرادی ناشناس در پارکینک محل اقامتش در دبی ترور شد.