به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی بنایی غروب دوشنبه طی سخنانی در شورای برنامه‌ریزی استان قم با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال همت و کار مضاعف اظهار داشت: توسعه استان قم با مشورت و همدلی مدیران و نیز کار و همت مضاعف آن‌ها محقق شدنی است.



وی با بیان اینکه در سال گذشته کارهای بسیار خوبی در جهت عمران و آبادانی استان قم صورت پذیرفت‌، افزود: خوشبختانه قم از سال گذشته به استقبال فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر کار و همت مضاعف رفت و در این راستا ما شاهد پیشرفت امیدوار کننده‌ای در اجرایی کردن پروژه‌های عمرانی این استان بودیم.



بنایی همچنین با اشاره به اینکه دولت و مجلس عنایت و توجه ویژه‌ای برای توسعه و آبادانی قم دارند، گفت: با توجه به این که دولت در حال حاضر عزم خود را برای حل مشکلات و کمبود‌های استان قم جزم کرده و نیز شخص آقای دکتر لاریجانی به عنوان رئیس مجلس نیز در این رابطه اهتمام جدی دارند باید گفت در حال حاضر بهترین شرایط ممکن در جهت رشد و توسعه هرچه بهتر و بیشتر استان قم فراهم شده است.



وی در ادامه اضافه کرد: مدیران استان باید از این شرایط طلایی بهترین استفاده ممکن را درجهت جذب اعتبارات مورد نیاز و نیز پیش بردن فعالیت‌های عمرانی، اجتماعی و فرهنگی در قم داشته باشند و حقیقتا فرصت‌های پدید آمده را در جهت خدمت‌رسانی به مردم شریف استان قم غنیمت بشمارند.