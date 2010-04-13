دکتر کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، عدم تحویل سامانه موشکی اس 300 را به ایران از سوی روسیه با گذشت بیش از 4 سال از قرارداد را ، غیر موجه خواند.

وی درباره تحویل 15 موشک اس 300 از سوی روسیه به چین در فروردین امسال با وجود ادعای مشکلات فنی در این نوع موشک به عنوان بهانه عدم تحویل آن به ایران گفت: به نظر من مشکل بیش از اینکه فنی باشد یک بازی سیاسی است.

به راه اندازی نیروگاه بوشهر در بهار امیدواریم

جلالی درباره اعلام راه اندازی نیروگاه بوشهر در تابستان امسال از سوی مقامات روسی در حالی که پیشتر این موعد بهار اعلام شده بود، گفت : همانطور که رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرده است در حال حاضر تست های گرم نیروگاه بوشهر در حال انجام است و ما کاملا امیدواریم که در فصل بهار این نیروگاه فعالیت خود را آغاز کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت : انتظار ما این بود که بر اساس تعهدات مسکو خیلی زودتر این نیروگاه راه اندازی شود و تاخیر روسها در این زمینه موجه نیست.

در مخالفت با یکجانبه گرایی همراه مسکو و پکن هستیم

وی افزود: ما پیش از این به روسها اعلام کرده بودیم که در افکار عمومی ایران یک نوع خلل نسبت به گذشته و کارهای فعلی آنها وجود دارد اما طبیعی است که در عرصه بین المللی هر کشوری منافع خود را دنبال می کند و روسیه هم از این قاعده مستثنا نیست.

جلالی تصریح کرد: ما در یک موضوع مهم و استراتژیک مثل مخالفت با یک جانبه گرایی آمریکا با روس ها و چینی ها همگرا هستیم، روابط روسیه بر اساس باج دادن یا باج خواستن نیست . البته درست است که در بعضی مواقع روسها با کارت ایران بازی می کنند و یا صرفا منافع خود را پیگیری می کنند.

بی اطلاعی از اخبار اسناد تملک ایران بر باغ اتابک

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از اخبار منتشر شده در روزهای اخیر درباره اسناد تملک قانونی ایران بر باغ اتابک تهران که درحال حاضر در اختیار سفارت روسیه است، ابراز بی اطلاعی کرد و گفت : اگر چه در جریان جزئیات این مسئله نیستم اما نباید فراموش کرد که برخی ها در داخل و خارج بدنبال خراب کردن روابط ایران با کشورهایی همچون روسیه و چین هستند.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی بااشاره به انتقاداتی که در رسانه ها به رفتار روسیه با ایران می شود ، ادامه داد: مگر غربی ها پس از پیروزی انقلاب رفتار خوبی با جمهوری اسلامی ایران داشتند؟ اگر بخواهیم از موضع گله گذاری صحبت کنیم در سی سال بعد از انقلاب اکثر کشورهای بزرگ در قبال ایران رفتار مناسبی نداشتند اما در هر حال نباید در تاریخ متوقف شد.

مناسبات بین المللی ایران باید ترمیم شود

جلالی در پاسخ به سئوالی مبنی بر ارزیابی وی از سیاست خارجی ایران در سالهای اخیر با توجه به شرایط بین المللی کشور در حال حاضر گفت : جمهوری اسلامی ایران باید روابط خود را با بسیاری از کشورهای دنیا ترمیم کند و برای تقویت چهره ایران نزد افکار عمومی به تقویت رسانه ها و ارتباط با آنان بپردازد که تاکید رهبر معظم انقلاب بر دیپلماسی عمومی در همین راستا است.

وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها تلاش می کنند تا چهره ایران را در جامعه بین المللی چهره ای مخدوش نشان دهند به روابط ایران با کشورهای اروپایی اشاره کرد و اظهار داشت: باید تلاش کنیم روابط ما با کشورهای اروپایی در شرایط حاضر به نوعی بازنگری و ساماندهی شود.

اقدامات مجلس برای افزایش روابط پارلمانی با اروپا

جلالی به مهر گفت : مجلس شورای اسلامی در همین زمینه تلاش می کند و علاقه مند به افزایش روابط پارلمانی با پارلمان اروپا و در حیطه دیپلماسی پارلمانی است. چرا که دیپلماسی پارلمانی بخشی مهم و موثر از دیپلماسی عمومی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به دعوت جمهوری اسلامی ایران از نمایندگان پارلمان اروپا برای سفر به تهران اشاره کرد و افزود: برخی اعضای پارلمان جمهوری اسلامی ایران سال گذشته سفری به اروپا داشتند که بر همین اساس دعوت متقابلی از اعضای پارلمان اروپا برای سفر به ایران صورت گرفت.

مسئول گروه روابط پارلمان ایران با اروپا اضافه کرد: قرار بود سفر اعضای پارلمان اروپا به ایران اواخر سال گذشته انجام شود که این سفر به تاخیر افتاد.

وی با اشاره به اهداف جمهوری اسلامی ایران در برقراری روابط پارلمانی با کشورهای اروپایی خاطرنشان کرد: هدف ما گسترش روابط پارلمانی با این کشورها است و انتظار می رود که بر این اساس روابط متقابل جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی نیز افزایش یابد.

جلالی گفت: در سفر به پارلمان اروپا توافق کردیم که سالی یک بار سفر رفت و برگشت بین پارلمان های ایران و اروپا انجام شود که امیدواریم سفر پارلمان اروپایی به ایران در سال جاری صورت گیرد.

سخن اوباما درباره حمله اتمی یک گاف بزرگ بود

وی در پاسخ به سئوالی درباره تهدیدات اخیر اوباما علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: سخن اوباما درباره حمله اتمی یک گاف بزرگ بود، او به جای اینکه در مقابل سماجت یک خبرنگار پاسخ پخته و جامعی ارائه کند با یک نوع تعجیل در پاسخگویی مرتکب این گاف بزرگ شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سخن اوباما درباره حمله اتمی را شبیه به سخن جورج بوش بعد از حادثه 11 سپتامبر خواند و عنوان کرد : رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز پس از حادثه 11 سپتامبر بحث جنگ های صلیبی را مطرح و مسلمانان را محکوم کرد که البته بعدها مجبور شد این حرف خود را اصلاح کند.

نماینده مردم شاهرود تاکید کرد که این سخن اوباما در شرایطی که دنیای امروز دنیای ارتباط، گفتگو و عقلانیت است از یک نوع ناپختگی و حماقت، حکایت می کند.

حمله نظامی را جدی نمی دانیم

جلالی در پاسخ به این سئوال که سطح آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با این گونه تهدیدات در حال حاضر چگونه است، اشاره کرد: ایران ضمن اینکه موضوع حمله نظامی را جدی نمی داند در عین حال در آمادگی بسیار خوبی است و اصولا مجموعه جامعه ایرانی در مقابل ستیزه جویی بیگانگان رویکردی همگرایانه و متحدانه دارد، بنابراین هر نوع عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران با جواب دندان شکن مواجه می شود.

تجمیع انتخابات به آرامش بیشتر جامعه کمک می کند

وی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی درباره تصویب تجمیع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: تجمیع انتخابات برای کشور بسیار ضروری است و ما در مجلس هفتم هم پیگیر آن بودیم و اتفاقا قانونی هم برای تجمیع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری تصویب شد.

جلالی گفت : در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام تجمیع انتخابات را تصویب کرده است و اگر این مصوبه به تایید نهایی رهبر معظم انقلاب برسد طبق قانون طبعا اجرا خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: اساسا تجمیع انتخابات به آرامش بیشتر جامعه کمک می کند چرا که برگزاری هر ساله انتخابات در کشور عوارضی دارد که با تجمیع انتخابات می توان آن را حل کرد.

وی توضیح داد : نفس برگزاری انتخابات تنش‌ها و بگو مگوهایی را در خود دارد و بسیاری از فعالیت‌های کشور را در مقاطعی معطل نگاه می دارد همچنین افزایش فاصله برگزاری دو انتخابات به افزایش مشارکت مردم می افزاید.

عملکرد احزاب اصلاح طلب پس از انتخابات فضای نقد را محدود کرد

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی بر آسیب های انفعال طیفی از احزاب در حال حاضر در جامعه و توصیه وی به احزاب برای خروج از این وضعیت گفت : پس از انتخابات جریان اصلاح طلب دچار اشتباه تحلیل شدند و عملا فضای کشور را به سمتی بردند که خسارت بسیاری به کشور وارد و حیثیت ما در عرصه بین المللی دچار خدشه شد.

نماینده مردم شاهرود با بیان اینکه این عملکرد احزاب اصلاح طلب از سوی دیگر موجب کند شدن فضای نقد منصفانه ، عالمانه و منطقی در کشور شد، گفت: به نظر می رسد باید فضای نقد را در کشور زنده نگه داشت چون این فضا جامعه را به سمت رشد بیشتر پیش می برد. البته باید توجه داشت که این نقد در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

احزاب ضمن بازنگری در رفتار خود به عرصه بازگردند

جلالی درباره عملکرد احزاب سیاسی و اقداماتی که آنها باید برای بازسازی وجهه خود به منظور بروز موضوع تحزب در کشور انجام دهند، خاطرنشان کرد: احزاب سیاسی باید یک بازنگری و آسیب شناسی جدی نسبت به رفتار خود داشته باشد. احزاب باید با توجه به این آسیب شناسی و در حرکتی صادقانه ضمن اعتراف به اشتباهات عملا زمینه ظهور خودشان را در عرصه سیاسی و در چارچوب نظام فراهم کنند.