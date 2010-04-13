احمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین اظهار داشت: در استان قزوین تاکنون 600 کیلومتر شبکه فاضلاب اجرا شده است.

وی افزود: در سال جاری طرح شبکه فاضلاب شهرهای قزوین، بیدستان، بوئین زهرا، تاکستان، آبیک، محمود آباد و نصرت آباد اجرا خواهد شد و طرح فاضلاب شهر آبگرم نیز به صورت پایلوت به مرحله اجرا در می آید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فزوین تصریح کرد: با تامین اعتبار لازم امسال در صددیم حدود 200 کیلومتر از شبکه فاضلاب را با 100 میلیارد ریال اعتبار در استان اجرا کنیم.



وی یادآورشد: با اجرای شبکه فاضلاب در سال جاری 25 هزار واحد با 100 هزار نفر جمعیت که معادل یک هشتم جمعیت شهری استان خواهد بود تحت پوشش شبکه فاضلاب شهری قرار خواهند گرفت.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت اجرای شبکه فاضلاب در استان خاطر نشان کرد: مهمترین هدف از توسعه شبکه فاضلاب حفظ محیط زیست برای تامین زندگی سالم و بهداشتی برای مردم، تامین بهداشت عمومی و کاهش هزینه های درمان و ارتقاء شاخصهای زندگی سالم در محیطهای شهری است.

مظفری حفظ کیفیت منابع آبی و صیانت از آبهای زیر زمینی را از دیگر مزایای احداث شبکه های فاضلاب ذکر کرد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت منابع آبی در توسعه و شکوفایی استان و ایجاد اشتغال پایدار و نظر به محدود بودن آبهای زیرزمینی، اجرای طرحهای شبکه فاضلاب گام مهمی در مسیر صیانت از آبهای زیر زمینی و کاهش آلودگی این ذخایر ارزشمند محسوب می شود.

وی اضافه کرد: با اجرای سیستم فاضلاب در مناطق مختلف استان ضمن استفاده بهینه از منابع آبی به حفظ و ارتقاء سلامت مردم هم کمک موثری خواهد شد.