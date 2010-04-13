آغاز آبگیری سد انحرافی زیاران در استان قزوین

کیومرث دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: شبکه آبیاری دشت قزوین با هزار و200 کیلومتر کانال های اصلی و فرعی، آب مورد نیاز بیش از 60 هزار هکتار از اراضی درجه یک و مرغوب استان را در سطح شهرستانهای قزوین، آبیک، البرز، تاکستان و بوئین زهرا مشروب می کند.

وی افزود: آبگیری تاسیسات سد انحرافی زیاران و شبکه مذکور از پانزدهم فروردین ماه امسال آغاز شده است.

دانشجو تصریح کرد: با توجه به بهبود ریزشهای جوی و نزولات آسمانی در سال جاری و افزایش 35 درصدی ظرفیت حجم مخزنی سد یاد شده در حوزه بالا دست سد مخزنی طالقان، مقرر شده است بیش از 160 میلیون مترمکعب آب مورد نیاز حدود 30 هزار بهره بردار شبکه در شش ماهه دوم سال زراعی 89-88 تامین شود.

این مسئول یادآور شد: شرکت آب منطقه ای قزوین به منظور کاهش تلفات آب و استفاده بهینه از تاسیسات سد انحرافی زیاران و شبکه آبیاری دشت قزوین با توجه به قدمت بیش از 35 ساله تاسیسات یاد شده اقدامات موثری برای نوسازی و بازسازی تاسیسات سد انجام داده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین اضافه کرد: اجرای پوشش بتنی کانال ها با حجم مجموعا 28 هزارو500 متر مکعب، ترمیم 90 کیلومتراز کانال، نصب سیستم حفاظتی سد زیاران، لایروبی کانال ها، کالورتها و سیفونها، تعمیر جاده سرویس کانال به حجم 50 هزار متر مکعب، تعمیر و تنظیم دریچه های آمیل کانال اصلی، ساخت و نصب دریچه های هیدرومکانیکال کانال اصلی و احداث گاردریل در نقاط حادثه خیز شبکه آبیاری دشت قزوین به طول 19 هزار و220 متر از جمله کارهای انجام شده است.

دانشجو اظهار داشت: ساخت و نصب 30 عدد تابلوی هشدار دهنده بتنی در نقاط پر خطر سد، ایمن سازی شبکه از طریق نصب شبکه های آشغال گیر و زنجیرهای فولادی، بازسازی حوضچه های تغذیه مصنوعی و ساخت اتاقک چاه های تلفیقی به تعداد 26 مورد از دیگر اقدامات صورت گرفته برای تنظیم مصرف بهینه آب در شبکه است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین مجموع اعتبارات هزینه شده برای اجرای طرحهای یاد شده را بیش از 14 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: فعالیتهای مهم انجام شده به منظور افزایش بهره وری و راندمان انتقال آب و رسیدن به توسعه پایدار در استان قزوین صورت گرفته است.