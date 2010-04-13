به گزارش خبرنگار مهر، در فاز جدید همکاریهای اقتصادی ایران و چین و به منظور رفع برخی مسایل بانکی و مالی میان بخش خصوصی دو کشور، بخش خصوصی ایران بخشی از سهام بانکهای چینی را خریداری کرده است.

اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفتگو با مهر با تائید این خبر در خصوص توسعه روابط بانکی ایران و چین گفت: ایران براساس توافقات صورت گرفته در کمیسیون مشترک دو کشور، پیشنهاد راه اندازی بانک مشترک میان ایران و چین را به این کشور ارایه کرده است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد ایجاد بانک مشترک میان دو کشور را ارایه داده است که امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسد.

وی با تاکید بر اینکه ایرانیها آمادگی سرمایه گذاری در موسسات مالی و اعتباری چین را دارند، تصریح کرد: بخش خصوصی ایران در گام بعدی برای تسهیل در روابط بانکی، سهام برخی از بانکهای چینی را خریداری کرده است.

به گفته وی، بخش خصوصی به دنبال این است که در موسسات مالی و اعتباری سهام بیشتری را خریداری کند، زیرا خرید 20 درصد از سهام یک شرکت یا موسسه، منجر به تسخیر صندلی یکی از اعضای هیئت مدیره این موسسات خواهد شد.

پیگیریهای مهر از برخی مراکز ذیربط داخلی نشان می دهد که بخش خصوصی ایران تاکنون حدود 5 درصد سهام برخی بانکهای چینی را خریداری کرده است.

براساس برنامه‌ریزیهای انجام شده، قرار است سهم ایران در هر یک از بانکهای چینی طرف همکاری تا 20 درصد افزایش یابد.