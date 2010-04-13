به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه العرب الیوم اردن امروز در مقاله ای به شدت از سکوت دولت اردن در برابر پیشنهاد رژیم صهیونیستی برای ایجاد گذرگاهی جدید بین دو طرف اردنی و اسرائیلی با هدف تحکیم همکاری ها و روابط انتقاد کرد.

"سلامه الدرعاوی" نویسنده این مقاله می نویسد: در زمانی که نظامیان اشغالگر اسرائیلی درصدد انجام بزرگترین عملیات یهودی سازی قدس همزمان با عملیات پاکسازی نژادی در فلسطین اشغالی هستند آن هم از طریق کوچاندن فلسطینی ها از سرزمینشان، طرف اسرائیلی خواستار ایجاد گذرگاهی جدید با طرف اردنی به منظور تحکیم روابط دوجانبه است.

نکته مهم این است که تاکنون مسئولان ذیربط اردنی در قبال این درخواست رژیم اسرائیل سکوت اتخاذ کردند و هیچ موضع گیری روشنی که بیانگر موضع قاطع و رسمی دولت اردن باشد، ارائه نشد و در پی آن همه از این سکوت رسمی اردن آن هم در چنین شرایطی بسیار متعجب هستند.

" سلامه الدرعاوی" درادامه خاطر نشان می کند: اردن باید دست به اقدامی عملی و واضح در خصوص توقف همکاری هایش با طرف اسرائیلی بزند و همچنین باید برای بهره گیری از بندهای توافقنامه صلح با هدف تغییر مواضع مقامات صهیونیستی دست به کار شود.

به نوشته روزنامه اردنی "العرب الیوم" رشد روابط و مناسبات اقتصادی اردن و رژیم اسرائیل به ویژه در چنین شرایطی به روند صلح خاورمیانه به طور کل و به خصوص به اردن سود نمی رساند چرا که اگر چنین شود در درجه نخست احساسات مردم منطقه خدشه دار می شود و اساسا روند صلح نیز آسیب می بیند.

این روزنامه در پایان می نویسد: گسترش دامنه همکاری با مقامات اشغالگر اسرائیل در حقیقت مشوق این رژیم به ادامه سیاست های نژاد پرستانه اش در قبال فلسطینی ها است.