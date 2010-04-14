مصطفی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمانی که بازیکنان ما در ایام تعطیلات مسابقات داخلی و ایام نوروز دور از تمرین و بازی، مشغول استراحت بودند دیگر تیم‎های شرکت کننده در رقابت‎های قهرمانی باشگاه‎های آسیا در کوران تمرین یا مسابقات داخلی خود به سر می‎بردند.

وی افزود: به همین دلیل در حال حاضر ما نسبت به حریفان‌مان و به خصوص عرب‎ها وضعیت مناسبی نداریم. البته پس از یک دوره فشرده حضور در مسابقات متوالی، استراحت برای من و بازیکنانم لازم بود اما زمان آن مناسب نبود چون موجب عقب افتادن ما از دیگر آسیایی‎ها شده است.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام تصریح کرد: اینکه ترکیب تیم فعلا ناقص بوده و هنوز بازیکن جایگزین "لورن وودز" را برای پست 5 به خدمت نگرفته‌ایم هم به نوبه خود مشکلاتی را ایجاد کرده است. شخصا نگرانی زیادی دارم چون دستم در یکی از حساس‌ترین پست‎ها خالی است. البته رایزنی‌هایی برای جذب گزینه خارجی پست 5 شده است اما هنوز با هیچ یک به توافق نرسیده‎ایم.

هاشمی همچنین با اشاره به قرعه‎کشی مسابقات بسکتبال باشگاه ‌های آسیا یادآور شد: ترجیح می‌دهم در مرحله مقدماتی با بهترین تیم‌های شرکت کننده همگروه شویم. هرچه گروهمان در این مرحله سخت‌تر باشد به نفعمان خواهد بود. من دور دوم رقابت‌ها و دیدارهای آسان در این دور حساس را در نظر می‌گیرم.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام با بیان اینکه برگزاری اردوی برون مرزی پیش از اعزام به محل برگزاری مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا از برنامه‎‌های در نظر گرفته شده است، گفت: البته این برنامه به شرطی اجرا می‎شود که بتواند نتیجه‌ای مثمرثمر را عاید حالمان کند. صرف انجام سفر و برپایی اردوی برون مرزی اهمیت زیادی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا طی روزهای اول تا 9 خردادماه با حضور 10 تیم در دوحه قطر برگزار خواهد شد. مهرام مدافع عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌هاست.