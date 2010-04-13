به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدشهاب الدین صدر شب گذشته در مراسم روز دندانپزشکی در مرکز همایشهای برج میلاد افزود: در بودجه سال 89 اعتبارات حوزه سلامت افزایش یافت که مهمترین اتفاق آن ساز و کار تعیین سرانه درمان است که امیدواریم با حمایت مجلس این سرانه به رقم 12 هزار تا 15 هزار تومان برسد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با عنوان این مطلب که برخی به خدمات دندانپزشکی به دید خدمات لوکس نگاه می‌کنند، گفت: دندانپزشکی یک خدمت لوکس نیست و بیمه‌ها باید برای تحت پوشش‌ قراردادن این خدمات تلاش کنند.

وی با اشاره به وجود بیش از 22 هزار و 500 دندانپزشک در کشور، در عین حال گفت: البته هنوز برخی نقاط کشور نیازمند خدمات دندانپزشکی به ویژه خدمات تخصصی هستند که وزارتخانه های بهداشت و رفاه باید جاذبه‌های لازم برای جذب دندانپزشکان را در مناطق مورد نیاز تامین کنند.

صدر با بیان اینکه خدمات دندانپزشکی هزینه زیادی برای مردم دارد، گفت: راه‌اندازی مطب و استفاده از مواد مورد نیاز در دندانپزشکی نیز برای دندانپزشکان هزینه ‌‌بر است.

وی در خصوص اینکه چرا پزشکان عمومی و دندانپزشکان در صدر شکایتهای پزشکی قرار دارند، به تعداد زیاد پزشکان عمومی و دندانپزشکان اشاره کرد و ادامه داد: 80 هزار پزشک عمومی و 22 هزار و 500 دندانپزشک داریم که نمی‌توان این جمعیت پزشکی را با جمعیت 120 نفری جراحان پلاستیک مقایسه کرد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران افزود: سازمان نظام پزشکی به هیچ وجه از کسانی که سطح تعرفه‌ها را رعایت نمی ‌کنند، نخواهد گذشت.