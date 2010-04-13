به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم بازیان صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همچنین با بررسی های ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی کشور شهرداری ارومیه به همراه برخی نهادهای مرتبط استانی به عنوان میزبان برتر مسافران نوروزی کشور انتخاب شد.

وی با اشاره به اینکه مدیریت شهری ارومیه در ایام نوروز تمامی توان خود را برای ارائه خدمات مناسب به شهروندان به کار بست که این امر شهرداری ارومیه را در زمره شهرداری های برتر کشور قرار داد.

شهردار ارومیه در خصوص فعالیت های صورت گرفته طی نوروز امسال بیان داشت: ایجاد کمپینگ مسافران نوروزی در پارک ائلرباغی، نصب 50 چادر و تحویل رایگان آن به مسافران، فعالیتهای شبانه روزی ستاد اسکان نوروزی در شهرداری، ارائه نقشه با مشخصات شهر و اطلاعات مراکز تفریحی و تاریخی، آماده سازی دهکده ساحلی چی چست با تخفیف ویژه به مسافران و نصب تابلوهای خوش آمدگویی و راهنمایی در نقاط مختلف شهر از مهمترین فعالیت هایی بود که شهرداری ارومیه در این مدت انجام داد.

بازیان در ادامه با اشاره به قرار گرفتن در هفته بهداشت جهانی اظهار داشت: متاسفانه سهم اعتبارات بخش درمان چندین برابر پیشگیری است بطورئیکه حتی در برنامه ریزی برای بخش هایی از جمله توسعه فضای سبز، تامین امنیت راهها و رفع ترافیک و آلودگی که از عوامل پیشگیری محسوب می شوند، از اعتبارات کافی برخوردار نیستند .

وی با بیان اینکه طبیعت سالم این شهر نیازمند اقدامات بایسته در فراهم آوردن تمهیدات بیشتر در حوزه های پیشگیری دارد، خاطرنشان کرد: پیشگیری سریع تر، ارزان تر و سهل تر از درمان است و کشورهای توسعه یافته بیشتر در این بخش فعال هستند در حالیکه ما هنوز در نیمه راه هستیم.

شهردار ارومیه با اشاره به توجه مدیریت شهری به گسترش فضاهای سبز در سالهای اخیر با هدف ایجاد محیطی شاداب و با طراوت برای شهروندان، گفت: ایجاد سازمان مدیریت پسماند در راستای جمع آوری و دفن بهداشتی پسماندها در حوزه های مختلف شهری و بیمارستانی، موجب رضایتمندی شهروندان شده و در سال گذشته نیز در حوزه خدمات شهری این شهر به عنوان شهر برتر شناخته شد.

بازیان در پایان با هشدار به مسئولان در توجه به تامین گوشت دامی مورد نیاز شهروندان در حد کافی افزود: در کشتارهای دامی که زیر نظر سازمان دامپزشکی انجام می گیرد کمیت گوشت مصرفی با آنچه که مورد نیاز است تطبیق ندارد.