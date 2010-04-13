به گزارش خبرنگار مهر، نسخه نهایی فیلم سینمایی "پرستوهای عاشق" به تهیه‌کنندگی غلامرضا آزادی برای دریافت پروانه نمایش ارائه شده است. پس از دریافت پروانه، موسسه راه عرفان به مدیریت محسن مسافرچی که پخش این فیلم را برعهده دارد برای اکران عمومی آن برنامه‌ریزی می‌کند.

فیلمنامه "پرستوهای عاشق" را که داستانی خانوادگی دارد غلامرضا گمرکی و بابک کاظمی نوشته‌اند و بهزاد آن را بازنویسی کرده است. یوسف تیموری، علی صادقی، نیوشا ضیغمی ،حامد کمیلی، آناهیتا نعمتی و.. بازیگران این فیلم هستند. نام قبلی این فیلم "به سوی آفتاب" بود.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیرفیلمبرداری: غلامرضا آزادی، صدابردار: حمیدرضا اسلامی‌نژاد، دستیار اول وبرنامه‌ریز: سپهر میکائیلیان، منشی صحنه: زهره جعفری، دستیاران فیلمبردار: کامیار شیثی، علی کرمی، ایرج کرمی، مجید مهربان، عکاس: حبیب مجیدی، طراح لباس: هایده مرندی، مدیر صحنه: منیر بازرگان، طراح گریم: محمدرضا قومی، دستیاران صحنه: هایده مرندی، یوسف پناهی.



"شور زندگی"، "روزی که خواستگار آمد"، "مرد نامرئی"، "دره شاپرک‌ها" و " کاکلی" فیلم‌هایی هستند که فریال بهزاد کارگردانی کرده است.



