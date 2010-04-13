به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سوره مهر اقدام به برپایی یک دوره آموزشی کارگاهی ویژه کارمندان بخش فروش، اشتراک و روابط عمومی خود کرده که در این کارگاهها شیوه های اطلاع رسانی درباره کتاب، توضیح، تشریح و معرفی کتاب، شیوه تبلیغ و فروش توسط مدیران دفاتر تولید حوزه هنری و نویسندگان و شاعران آموزش داده می شود.

این کارگاهها که دیروز دوشنبه 23 فروردین ماه آغاز شده در نخستین روز خود میزبان مرتضی گودرزی دیباج مدیر پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری بود که صحبتهای خود را به کتابهای منتشر شده سوره مهر در حوزه پژوهش هنر اختصاص داد.

وی همچنین درباره چگونگی معرفی این دسته از کتابها، فضاهایی که این کتابها باید رد آنها عرضه شود، مخاطب شناسی آنها و ...نظرات خود را بیان کرد.

این کلاسها امروز با حضور حبیب احمدزاده با موضوع اطلاع رسانی درباره کتابهای دفاع مقدسی و مرتضی سرهنگی با محوریت معرفی کتابهای تولیدی دفتر هنر و ادبیات مقاومت پی گرفته شد. در این جلسه سرهنگی همچنین درباره سیاستهای تصمیم گیری برای انتشار کتابهای این دفتر و برنامه های آینده نیز توضیحاتی ارائه خاوهد کرد.

از دیگر مباحثی که سرهنگی بدان خواهد پرداخت دلایل پرفروش شدن کتابهایی مانند "دا" و نکات مد نظر درمعرفی کتابهای دفاع مقدسی است.

فردا چهارشنبه 25 فروردین ماه رضا مهدوی مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری در این کارگاه حاضر خواهد شد و درباره رویکردهای تولید کتاب در حوزه موسیقی در دو زیرمجموعه آموزشی و پژوهشی صحبت خواهد کرد.

هفته آینده این کارگاه آموزشی که در محل کتابخانه مرکزی سوره مهر برگزار می شود میزبان محسن مومنی خواهد بود که درباره انتشار رمان، شعر، مجموعه داستان و اینکه چرا مجموعه هایی چون قصه های قهرمانان انقلاب و مجموعه شعر امروز منتشر شده است و چگونه باید تازه های نشر این حوزه را معرفی کرد، صحبت خواهد کرد.

سوره مهر در نظر دارد این کارگاهها را در آینده با حضور نویسندگان شاخصی که با این انتشارات همکاری فعال دارند ادامه دهد.