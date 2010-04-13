به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر یک روزه وزیر مسکن و شهرسازی به این کلانشهر به منظور بازدید از روند اجرایی پروژه مسکن مهر اظهار داشت: پروژه مسکن مهر در کلانشهر کرج فعال است و هم اکنون مراحل احداث آن در حال انجام است.

وی افزود: در کلانشهر کرج ظرفیت واگذاری 12 هزار واحد مسکونی وجود دارد که تعدادی از افراد واجد شرایط تا پایان نیمه اول سال آینده صاحب خانه می شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: تمامی واجدین شرایط در کرج می توانند با مراجعه به تعاونی های مسکونی با توجه به قوانین قبت نام کنند.

فرهادی بیان داشت: در حال حاضر 11 هزار واحد مسکونی در کرج در قالب پروژه مسکن مهر در دست احداث است.

فرماندار کرج عنوان کرد: مشکل خاصی در روند اجرای این پروژه در کرج وجود ندارد.

وی ادامه داد: در پروژه اشتهارد کرج 800 واحد در دست احداث است که هم اکنون مرحله فوندانسیون و بتون ریزی در حال اتمام است.

این مسئول یادآور شد: پیش بینی شده طی سه ماه آینده 10 هزار واحد به مرحله اسکلت بندی برسد.